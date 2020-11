Live : suivez la liste de Didier Deschamps

Alerte, dernier appel : Didier Deschamps dévoile ce jeudi la dernière liste des convoqués de l'année et cela pourrait faire quelques malheureux. Suivez en direct le discours du premier entraîneur de France.

Par Maxime Brigand

Benoît Costil (Bordeaux), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Mike Maignan (Lille).Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea).N’Golo Kanté (Chelsea), Steven Nzonzi (Rennes), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Munich).Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Munich), Nabil Fekir (Betis), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (B. Mönchengladbach).Aouar ? «Un mec ne bouge pas de la liste : le capitaine de l'équipe de Guidditch de Gryffondor.Bonne question sur la santé mentale des joueurs : «La petite guerre Tuchel-Deschamps continue, au passage. «Un petit mot pour monsieur Pléa : «Mbappé est forfait contre Rennes, mais il est convoqué. «Pour Ferland Mendy : «Toujours pas de Koundé et pas d'Upamecano. Deschamps : «26 joueurs et... MARCUS THURAM est là !Là, on a un gros plan sur un siège vide, deux micros, une bouteille d'eau. C'est solennel à souhait. J'aime l'ordre.Puisqu'on va encore nous agiter les oreilles avec Paul Pogba, sachez que ça parle de plus en plus d'une arrivée de Pochettino à MU. Leraconte rarement des bêtises.Oui,, DD pourrait succomber à Pléa comme il avait convoqué Ben Yedder après son match à Old Trafford. Ça parle aussi de Marcus Thuram. Ça sera l'un des deux, plutôt qu'un Thauvin qui ne sait toujours pas briller dans un sommet je pense.Et on va parler voeux. Je souhaite : Téji Savanier, Jules Koundé et Romain Faivre. Est-ce impossible ? Je sais pas. Il se murmure plutôt qu'on devrait retrouver du Fekir, du Sissoko - à la place de Camavinga -, peut-être du Ndombele, voire du Pléa. Et vous ? Vous voulez quoi sous votre sapin ?Tradition oblige, on va d'abord patienter en musique.Oyé, oyé ! Je sais que c'est l'heure de la compote, mais c'est aussi celle du grand oral. Alors, on pose sa cuillère, on noue sa cravate et on vient écouter le chef du village. Le programme est le suivant : la Finlande le 11, le Portugal le 14 et la Suède le 17. Trois matchs pour une grosse vingtaine de Bleus. La dernière liste de l'année. Didier Deschamps attendu au perchoir à 14h00. Qui ne salive pas ?