Revivez la liste de Didier Deschamps

C'est la semaine la plus importante de l'année pour l'équipe de France. Celle qui va voir la bande à Antoine Griezmann se rendre en Islande et recevoir la Turquie pour valider ou non la qualification à l'Euro 2020. Et elle se fera avec Steve Mandanda, Presnel Kimpembe et Jonathan Ikoné.

La guest list

Vidéo

Par Steven Oliveira

Alphonse Areola (Real Madrid, 3 sélections), Hugo Lloris (Tottenham, 114 sélections), Steve Mandanda (OM, 28 sélections).Benjamin Pavard (Bayern, 23 sélections), Léo Dubois (Lyon, 3 sélections), Raphaël Varane (Real Madrid, 60 sélections), Clément Lenglet (Barça, 3 sélections), Kurt Zouma (Chelsea, 5 sélections), Presnel Kimpembe (PSG, 8 sélections), Lucas Digne (Everton, 27 sélections), Lucas Hernandez (Bayern, 16 sélections).Blaise Matuidi (Juventus, 82 sélections), N'Golo Kanté (Chelsea, 38 sélections), Moussa Sissoko (Tottenham, 58 sélections), Corentin Tolisso (Bayern, 17 sélections), Tanguy Ndombélé (Tottenham, 6 sélections).Kylian Mbappé (PSG, 33 sélections), Olivier Giroud (Chelsea, 93 sélections), Antoine Griezmann (Barça, 74 sélections), Kingsley Coman (Bayern, 19 sélections), Thomas Lemar (Atlético, 20 sélections), Wissam Ben Yedder (Monaco, 5 sélections), Jonathan Ikoné (LOSC, 2 sélections).Et c'est terminé pour la conférence de presse de Didier Deschamps. À retenir : le retour de Steve Mandanda, celui de Kimpembe. Ou encore la confirmation de Jonathan Ikoné dans ce groupe. Merci à vous d'avoir suivi ce live avec moi. Vous pouvez retourner au boulot.Dernière question. Et elle est sur Thomas Lemar. «DD est de bonne humeur : «» . En réponse à l'appel de Lampard pour ne pas prendre Kanté au dernier rassemblement.Lucas Hernandez a envie de venir selon DD. Karim Benzema, lui aussi, a envie.DD qui reprend la chanson de Florent Pagny pour parler de la fin de suspension de Michel Platini. Vrais reconnaissent vrais.» . Oh ça va il a juste encaissé sept pions contre le Bayern. C'est rien. DD défend son capitaine : «Et Deschamps qui fait sa promo pour son documentaire. «» Je n'avais pas envie de le voir, j'ai envie maintenant. Il m'a eu.DD n'est pas inquiet pour Griezmann. Ça tombe bien nous non plus.Une question sur la Coupe du Monde au Qatar et les conditions climatiques. DD botte en touche comme il sait si bien le faire. «» .Il est beaucoup trop fort dans la communication Didier.Ikoné a clairement gagné des points lors de son premier passage en équipe de France. Il a eu la bonne attitude comme l'a dit DD.Meilleure blague de l'année pour DD : «» .Et ça relance sur Giroud. Pourquoi insister alors qu'il sera appelé même s'il joue avec la réserve de Chelsea.Le retour de Kimpembe ? «Deschamps est catégorique : Steve Mandanda arrive en numéro 2.DD nous parle de la blessure de Paul Pogba : «Ça ne fait pas peur à DD de savoir que Kylian Mbappé n'a pas fait un match plein depuis début août. Il faut dire qu'il est jeune le garçon.La classique défense de Olivier Giroud. J'ai l'impression d'entendre ce discours à chaque conférence de presse.Première question sur Steve Mandanda. Sans surprise il parle de l'expérience du gardien. Sans dire que Maignan est mauvais depuis le début de saison. C'est beau.Ikoné est encore là !Ah le boss est là !Bon il va falloir arriver par contre là.Ah on entend bouger dans la salle. Les journalistes s'impatientent.Il n'est vraiment jamais à l'heure DD...Et après ça demande à ses joueurs de bien se comporter.Je crois que j'ai une vraie passion pour les listes des sélectionneurs. J'adore ça.Je ne veux pas vous décevoir mais je pense qu'il n'y aura aucune surprise dans cette liste hein. Les matchs sont trop importants pour cela.Quel dommage la blessure de Colin Dagba alors qu'il aurait été appelé par DD. Comment ça je m'enflamme ?@vince6-3 Non tu n'es pas le seul. Après, tant qu'il n'arrive pas à prononcer Ndombélé ça va. C'est le jour où il dira parfaitement Schneiderlin qu'il faudra s'inquiéter.Au niveau de la liste, Didier Deschamps devrait rappeler Steve Mandanda, en feu avec l'OM. Mais aussi Presnel Kimpembe qui revient bien avec Paris. En revanche, avec les retours de Kanté et Ndombélé au milieu, on ne devrait pas voir la touffe de Guendouzi.Salut les fous vous allez bien ? C'est le retour du football international. Et on ne va pas se mentir, si la France ne veut pas trembler jusqu'aux derniers matchs pour se qualifier à l'Euro 2020, il va falloir aller gagner en Islande le 11 octobre. Et face à la Turquie au Stade de France le 14. Pas des cadeaux.Pour ceux qui veulent admirer le nouveau sourire de Didier Deschamps c'est juste en-dessous que ça se passe.