Live : suivez la liste de Didier Deschamps

Hop, c'est la rentrée : un peu moins de trois mois après la défaite des Bleus en Turquie (2-0), suivie d'un succès en Andorre (0-4), l'équipe de France va se rassembler et recevoir l'Albanie et Andorre, au stade de France. Mais avant ça, place au conseil. Suivez l'annonce de la liste des convoqués par Didier Deschamps en direct, ici, maintenant.

Alphonse Areola (PSG, 3 sélections), Hugo Lloris (Tottenham, 112 sélections), Mike Maignan (LOSC, 0 sélection).Benjamin Pavard (Bayern, 22 sélections), Léo Dubois (Lyon, 2 sélections), Raphaël Varane (Real Madrid, 58 sélections), Clément Lenglet (Barça, 1 sélection), Kurt Zouma (Chelsea, 5 sélections), Aymeric Laporte (Manchester City, 0 sélection), Presnel Kimpembe (PSG, 8 sélections), Ferland Mendy (Real Madrid, 4 sélections), Lucas Digne (Everton, 25 sélections), Lucas Hernandez (Bayern, 15 sélections).Milieux : Blaise Matuidi (Juventus, 81 sélections), Tanguy Ndombele (Tottenham, 6 sélections), Paul Pogba (Manchester United, 69 sélections), Moussa Sissoko (Tottenham, 58 sélections), N’Golo Kanté (Chelsea, 38 sélections), Corentin Tolisso (Bayern, 15 sélections).Attaquants : Nabil Fekir (Betis, 21 sélections), Alexandre Lacazette (Arsenal, 16 sélections), Moussa Dembélé (Lyon, 0 sélection), Ousmane Dembélé (Barça, 21 sélections), Olivier Giroud (Chelsea, 91 sélections), Antoine Griezmann (Barça, 72 sélections), Kingsley Coman (Bayern, 17 sélections), Thomas Lemar (Atlético, 18 sélections), Wissam Ben Yedder (Monaco, 4 sélections), Anthony Martial (Manchester United, 18 sélections).Pas de Umtiti, aussi. Vous en pensez quoi les lapins ? (Laissez moi juste mettre la liste à jour)Et, voilà... Retour de Laporte et JONATHAN IKONE ! Lacazette doit être fier.Le chef est en retard. Super.Brrrr, c'est imminent. Mais rassurez-vous, le player de la FFF marche toujours aussi mal. Hihi.Vous voulez qui comme nouveau, vous ? Moussa Dembélé, c'est ça ? Moi, m'en fiche, je veux juste revoir Lacazette.Bon, plantons le décor. La dernière fois qu'on a vu les Bleus, c'était en juin et ça ne s'était pas super bien passé avec cette sale défaite en Turquie (2-0) . Là, on va surtout chercher à relancer la machine comme il faut et y'a du boulot. Pourquoi ? Parce qu'il y a des blessés (Mbappé, Dembélé), des incertains (Mendy, Ndombele, Kanté, Thauvin), des revenants (Tolisso, Hernandez), un Umtiti en danger, un Laporte qui gratte à la porte. Bref, elle va être cool cette liste.Et si on s'offrait un moment de détente ?Oyé, les crevettes ! Comment ça va là-dedans ? Mouillez-vous la nuque, voilà le premier live du jour. Et ouais, y'en aura un second pour le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, on n'est pas des rigolos. D'abord, place à la liste de Didier 1, qui devrait débarquer sur scène aux alentours de 14h00 pour donner les noms des convoqués aux sauteries de septembre contre l'Albanie (7 septembre) et Andorre (10 septembre). Miam.https://youtu.be/o7xVRV2VTts