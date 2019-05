Live : suivez la liste de Didier Deschamps

C'est l'heure du conseil : moins de trois mois après le dernier rassemblement, l'équipe de France est de retour et Didier Deschamps avec. Suivez l'annonce de la liste pour les prochaines bagarres contre la Bolivie, la Turquie et l'Andorre.

Si vous voulez le son et les images, c'est ici !

Par Maxime Brigand

Perso, j'ai la tête plantée dans mon barrage de Ligue 2 donc cette liste ne me fera ni chaud, ni froid. Et vous, vous voulez quoi/qui ? Jean-Philippe Mateta me paraît être un homme parfait pour égayer le mois de juin.Et plantons le décor. Premièrement, on devrait avoir une nouvelle tête dans les bois et cela devrait être Mike Maignan , qui devrait prendre la place de Steve "La Planche" Mandanda. Deuxièmement, on devrait avoir une nouvelle tête derrière puisque le général Presko estet parce qu'il est peut-être temps d'appeler Clément Lenglet . Troisièmement, on ne devrait pas voir Alexandre Lacazette . Et ça me fout en l'air.Commençons cette histoire en musique.Ouvrières, ouvriers, oyé ! Débarbouillez-vous, embrassez vos gosses et vos proches, l'heure est grave. Didier est de retour, en forme et affûté par trois mois de silence. Oui, la trêve internationale est proche et cette fois, on va avoir trois matches : la Bolivie le 2 juin, la Turquie six jours plus tard et Andorre , le mardi 11 juin. C'est quand même pas déconnant ce programme. Et la liste des invités, c'est pour dans 15 minutes.