Live : suivez la finale de Koh-Lanta

Tout ça pour elle : l'épreuve d'orientation. Une semaine après les départs de Rico la défonce et Régis Guardiola, place à la première partie de la finale de ce Koh-Lanta : L'Île des héros. Un premier acte à poignards tirés.

Par Maxime Brigand

Moussa et Alexandra, c'est des poux. Claude craque : le mec veut dégager tout le monde de sa zone, les autres font les débiles. C'est un sketch.Moussa, ça doit une pipe à Twister.C'est tout sauf une finale. C'est Camping Paradis.Alexandra, on dirait qu'elle installe un meuble : «» Claude file toutes les indications à Moussa et Alexandra, c'est n'importe quoi. C'est une blague.Oh, ça va finir en épreuve de réorientation. Les cerveaux s'embrouillent d'une façon si simple.Ça se regarde comme des fouines. Quel délice. Par contre, Claude file des indices, ça s'aide de partout. Ils n'ont rien compris au bordel. Y'a pas d'amitié, merde.GOAL à la Souche ! Claude trouve le cadre.GOAL à la voûte ! Naoil a trouvé la Voûte végétale également. On va avoir un match à deux. Claude, lui, s'offre un festival en solitaire. Il analyse son environnement et... TAC ! Tacle à la cheville : Alexandra et Moussa lui tombent sur la couenne. Ça commence à parler chinois. La Souche étoilée is the new gegenpressing.Amenez moi Éric Besnard. On part à la Roche Azur, où Moussa tente de forcer le cadenas Alexandra.Alexandra cherchait la Roche Azur. Boum : la voilà sur la Voûte végétale. Ça commence fort. Baston à trois direct. Et GOAL ! Inès a déjà trouvé la voûte. Popopo.On part à la Souche Étoilée. Embouteillage annoncée à la Voûte végétale.WOW : code couleur masqué au départ. Quelle belle épice.On y est.. Denis fout les poils : trois poignards, deux victimes. C'est entre le Cluedo et le labyrinthe de la Coupe de Feu.Alexandra a moins d'émotions que Roger Lemerre.C'est mou, du nerf, faut que ça pète.La semaine dernière, Inès a découvert les fruits. Cette semaine, elle découvre la boussole. Touchant.L'Olympique Salopette avec sa coupe à la Bahebeck. Clown, va.Depuis quand Moussa a tout géré comme un chef ? C'est juste un renard des surfaces avec un harem en béton. Point.» Naoil Tyson, prête.Vous êtes prêtes les Claudettes ?Régis, y'a le VAR, t'es foutu. Ça se prépare pour l'orientation. Claude a le regard de Mamad' Sakho avant l'Ukraine. Mode carnassier activé.Jessica se poile fort. Et Régis ne comprend toujours pas. C'est fou : mec, t'as le pire plan tactique de l'Histoire.Régis déboule à l'hôtel. Jessica va lui arracher les globes. Cote à 1.10.TF1 gratte déjà. 4 minutes avant de balancer le générique. Ils sont doués, quand même. Bisou à Joseph au passage, quel frère.Ils ne m'attraperont avec leur nostalgie à deux balles. Filez moi du sang et des larmes, allez.Il a quand même une toute petite dégaine ceJ'aperçois Denis, Moussa, le bateau, les oiseaux, les boussoles... MAMAMIA !Y'a vraiment autant de public pour cette finale que pour un Fribourg-Leverkusen à huis-clos ?Oui, il va falloir se contenter d'un 50%. Allez, motivation.Allez, lâchez votre prono. Je sais que vous avez peur pour Claudus, évidemment, mais pas de panique. Je pense que le G.O.A.T. ne tombera pas. Mais qui pour l'accompagner sur les poteaux ? En finale, il en restera trois, n'oubliez pas. Je me lance : Claude, Naoil, Inès.Partagez moi votre. Canteloup est en haut du mien, avec Marie S'infiltre et Keen'V. C'est dit.Qui dit orientation, dit hommage à Phil.Salut mes petites crevettes ! Un jour, Dieu ordonna de tuer Zani. Et Panzani ! Pardon. Bon, fini de blaguer, là, c'est du sérieux : j'espère que le FC Claude est prêt à défier le FC Bronzette, que vos bières sont fraîches, que vos paupières sont solides. On parle de la première partie d'une finale de Koh-Lanta - oui, c'est comme ça dans le nouveau monde - et donc de l'épreuve d'orientation. Oui, on s'attaque à un mythe. Aux armes !