Live : suivez en direct le dernier jour du mercato hivernal

Premier jour de février, mais dernier jour de mercato ! C'est en effet ce lundi soir, à minuit pétante, que le marché des transferts hivernal 2021 prendra fin. L'occasion parfaite de vivre en intégralité cette journée en votre compagnie. Alors, l'OM va-t-il réussir à choper sa pépite au milieu de terrain ? Dele Alli montera-t-il à temps dans l'avion pour Paris ? M'Baye Niang restera-t-il sur le carreau comme lors du dernier mercato ? Réponses dans les prochaines heures...

2

#MercatoRCSA I Le Racing et le club anglais d’@AVFCOfficial (Premier League) se sont mis d’accord pour le prêt de @fredguilbert24 jusqu’à la fin de la saison !Bienvenue Frédéric ! — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) January 31, 2021

Par Félix Barbé et Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une dernière journée de mercato hivernal, c'est aussi l'occasion de retrouver des mecs dont on avait complètement oublié l'existence. La preuve : vous vous souvenez de Yannis Tafer, petit prodige du centre de formation de l'OL ? Eh bien, à 29 ans, après des passages en Suisse et en Tunisie, il vient de s'engager pour six mois avec le Racing FC Union Lëtzebuerg, au Luxembourg. Quelle carrière.Ça bouge aussi à l'étranger. En galère à Everton, Cenk Tosun retourne au pays… et dans un club qu'il connaît par cœur. C'est en effet au Beşiktaş, où il avait déjà évolué de 2014 à 2018, que l'attaquant turc a été prêté jusqu'à la fin de la saison.Bon, le Racing avait déjà prévu le coup, en officialisant dès hier soir l'arrivée de Fred Guilbert, pour compenser le départ de Lala. La latéral d'Aston Villa, passé par Bordeaux et Caen, a signé en prêt jusqu'à la fin de saison avec le RCSA.Allez, assez parler de rumeurs, on veut de l'officiel ! Et ça tombe bien, puisqu'on a ça sous le coude. Après trois saisons et demie à Strasbourg, Kenny Lala s'envole officiellement pour l'Olympiakos. L'arrière-droit, qui était en fin de contrat en juin prochain en Alsace, a signé en Grèce jusqu'en 2023.Du côté du PSG, en attendant l’arrivée (ou pas) de Dele Alli, ça cherche à dégraisser. D’après, le club de la capitale se serait mis d’accord avec Newcastle pour laisser partir Idrissa Gueye… Oui, mais voilà : hors de question pour le milieu sénégalais d’aller jouer le maintien en Premier League. Il a donc gentiment recalé les, et reste pour l’instant à quai.Du coup, pour compenser cette vraie-fausse arrivée, les Reds devraient se tourner vers Ben Davies, selon. Attention, pas l’arrière-gauche de Tottenham mais bien son homonyme, qui évolue comme libéro à Preston, en Championship. L’officialisation de cette arrivée pourrait intervenir assez rapidement.Toujours du côté de l’OM, info assez folle dévoilée hier soir par RMC Sport : Duje Ćaleta-Car aurait pu rejoindre… Liverpool. En quête d’un défenseur central pour pallier notamment la blessure de Virgil van Dijk, lesauraient pu accueillir le Croate, qui était d’ailleurs quasiment déjà dans l’avion hier soir. Mais faute de remplaçant, le club phocéen a mis son véto au dernier moment. DCC reste donc, pour le moment, à la Commanderie… ou ce qu’il en reste.Avant de revenir sur les quelques infos qui ont fuité hier soir et dans la nuit, on file droit vers Marseille, où selon les informations de RMC Sport, Nemanja Radonjić devrait rejoindre le Hertha Berlin dans les prochaines heures. Les Allemands pourraient accueillir le Serbe sous forme de prêt, avec une option d’achat fixée autour de 12 millions d’euros. L’ailier de 24 ans devrait donc quitter la Canebière comme il est arrivé : dans l’anonymat le plus total.