Live : Suivez en direct le dernier jour du mercato

Idrissa Gueye signera-t-il au PSG ? La Juventus va-t-elle recruter un défenseur central ? Que nous réserve encore l'AS Monaco ? Autant de questions qui trouveront des réponses ce jeudi 31 janvier 2019 et la clôture du mercato hivernal. Ce serait quand même dommage de ne pas vivre cela ensemble.

1

par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et BIM laqui entre en piste et qui annonce un forcing de Arsenal pour Ivan Perisic. Probablement pour faire des battles de coupe de cheveux avec Pierre-Emerick Aubameyang.Merci à @dyle01 de nous rappeler le prêt de Adama Traoré à Orléans en provenance de Metz. J'étais passé à côté.Bonne nouvelle pour l'OM, Galatasaray confirme dans un tweet des discussions autour d'un prêt de 18 mois de Kosta Mitroglou. Enfin c'est ce que semble dire Google Traduction en tout cas.Petit tour d'horizon de ce qu'il s'est passé durant notre courte nuit : Gaël Kakuta serait proche d'un retour à Amiens selon, Sebastian Giovinco continue son tour du monde et signe à Al Hilal en Arabie Saoudite,annonce Luciano Acosta du côté du PSG, tandis que lerelance l'éternelle rumeur Willian à Paris. Mais la grosse info reste l'arrivée en prêt de Steeve Yago (Toulouse) au HAC. Et il a l'air heureux.Salut la compagnie comme dirait l'immense Jean-Luc Reichmann. J'espère que vous êtes prêts à vivre une journée de transferts, de prêts avec option d'achat et sans option d'achat, des rumeurs qui n'aboutiront à rien et Marseille faire n'importe quoi dans les dernières minutes ? Bref un dernier jour de mercato comme un autre en somme. Ça va être beau.