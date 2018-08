Live : Suivez en direct la sixième journée de Ligue 2

Le Havre qui veut coller un tarif maison à Orléans, Nancy à la recherche de son premier point en championnat à Châteauroux, Auxerre qui souhaite relever la tête face à Brest et Béziers en déplacement pour profiter de la pelouse en bon état de Sochaux : bienvenue pour le sixième épisode de la Domino's Ligue 2.

Par Antoine Donnarieix

Les résultats de la 5ème journée de Ligue 2 :Superbe parade de Rémy Deschamps à Valenciennes . Si en plus de ça, le portier de Clermont est en grande forme...OH LE SAUVETAGE SUR LA LIGNE DE CAMARA !!! Le Havre préserve son avance de deux buts.Et le stade Charléty qui voit son équipe prendre la place de dauphin dans le plus grand des calmes. Est-ce qu'on va l'avoir en fin de saison, notre derby parisien en L1 ? Vraie question.Je viens de voir le visage de Chernik, et ce n'est pas celui de l'homme en confiance. Qui s'y frotte s'y pique.C'est reparti à René Gaillard, pile poil à l'heure ! Visiblement, on veut aussi marquer des buts à Niort ...Le Paris FC vient d'inscrire un but logiquement sifflé hors-jeu mais qu'ils se rassurent, les hommes de Mecha Bazdarevic sont virtuellement deuxièmes de Ligue 2 ! On se retrouve dans un quart d'heure les amis.(Oui, je vous vois derrière votre écran.) Nancy est dans les cordes et concède le corner. La pause va leur faire du bien.Bon, j'ai l'impression que ça se calme avant la pause. Malgré une belle frappe orléanaise juste au-dessus de la cage havraise...Pour la petite histoire, Florian Ayé est impliqué dans six des huits derniers buts clermontois : 4 buts, 2 passes décisives. Tranquille.ET LE BUUUUUTTT DE FLORIAN AYÉ POUR CLERMONT ! 0-3, et Valenciennes qui se prend une énorme tarte à domicile.8 buts en 35 minutes, soit une moyenne d'un but par match. C'est démentiel !MAIS C'EST LA FOLIE DIS DONC ! Romain Armand plante son quatrième but de la saison contre le Red Star , tandis que Mehdi Merghem vient de déposer un amour de coup franc dans la lucarne de Chernik ! Le cauchemar continue pour l' ASNL ...OUH QU'IL FAIT MAL CELUI-LA ! LORENZO RAJOT POUR CLERMONT ! 2-0... Et le kop du VAFC qui déploie la banderole «» . Ambiance.BUUUUUT, BUUUUT À VALENCIENNES ! FLORENT OGIER PREND LE MEILLEUR DE LA TÊTE SUR BAPTISTE ALOE ET OUVRE LE SCORE POUR CLERMONT !!!PAPAPAPAPAAAAAA LES HACMEN SONT EN FEU !!!! LE DEUXIÈME BUT VIENT SUR UNE PERTE DE BALLE, ET ALIMAMY GORY TERMINE LE BOULOT ! TROP FACILE !!!ET LE BUUUUUUUUT POUR SOCHAUX ! LA PASSE EN RETRAIT DE DEMIROVIC, ET LA SACOCHE DE DAHAM ! BOUM, 1-0 !!!Salut à toi aussi @Toufoudeschams ! Sachez que vous êtes des vrais commentateurs, vous. Vous participez au multiplex Ligue 2, et ça, ça n'a clairement pas de prix. Cœur sur vous !ET BUUUUUUUUUUUUUUUUUT POUR LES HACMEN !!!! DENIS BAIN REPREND DE LA TRONCHE UN CORNER DE FERHAT ! FILOCHE !Ah, j'ai l'impression que le speaker légendaire d'Ange Casanova est de retour. Beau coup de gueule sur les hommes du Red Star @Tibja : Je viens de voir ton commentaire mec, alléluia ! Merci, j'espère que ton équipe de cœur du Stade de Reims va l'emporter ce week-end.Eh ben voilà, un Brésilien venu de l'obscur championnat tchèque qui ouvre cette soirée but ! On ne pouvait pas rêver mieux ! Troyes se retrouve avant-dernier de Ligue 2, du coup... Dur pour une équipe qui, pour rappel, vient de descendre de Ligue 1.BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTT POUR PARRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIISSSSSS !!!!! MAGNIFIQUE REMISE DE LOPEZ POUR AZEVEDO !!! LE PARIS FC PREND L'AVANTAGE !OH LA MINE DE DONA NDOH !!! C'EST JUSTE À COTÉ DU MONTANT !!! NIORT POUSSE POUR OUVRIR LE SCORE À RENÉ GAILLARD !!!LA FRAAAAAAAAAAAAPPE DE NGUESSAN !!! C'est juste à côté pour Nancy mais c'est un corner, déviation oblige. Un corner qui ne donne rien...Brassard vissé autour du bras, Sébastien Roudet organise la domination valenciennoise sur Clermont . Mais les Auvergnats ne sont pas du genre à laisser une miette d'espace.Je sens que ce Gazélec Red Star va être chaud bouillant sur la pelouse. Pour l'instant, ça se regarde dans le blanc des yeux.Grosse alerte pour Le Havre avec une occasion orléanaise ! Mais ça en reste au simple avertissement.Toutes les pelouses sont en excellent état ce soir, Béziers devrait en prendre de la graine. Maintenant, il nous faut des buts messieurs !C'EST TI-PAR !ENTRÉE DES ÉQUIPES !!!Allez les gars, je vous mets ici ma grille de Ligue 2 pour cette soirée : Le Havre 1-0 Orléans Sochaux 0-0 Béziers ; Châteauroux 2-1 Nancy Auxerre 1-1 Brest ; GFC Ajaccio 0-0 Red Star Niort 0-1 AC Ajaccio Paris FC 0-0 Troyes Valenciennes 3-1 Clermont . À vous !Salut les tarés ! J'espère que vous êtes en forme devant vos écrans ce soir, car entre cette journée de Ligue 2 et la fin du mercato ce soir à minuit, on risque de passer des moments aussi fous qu'improbables ! Allez, sortez vos pizzas !