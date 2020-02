Live : les matchs de 21h de Ligue Europa

Le festin continue pour les gourmands : huit matchs au programme pour boucler ces seizièmes de finale aller de Ligue Europa. Arsenal se déplace sur la pelouse de l'Olympiakos, pendant que la Roma reçoit La Gantoise pour oublier sa gueule de bois en championnat. Et sinon, le Bayer Leverkusen se frotte au FC Porto. Miam.

27

21h50 : REPOS PARTOUT ! Deux 0-0 à déplorer à la pause, le bonnet d'âne pour Olympiakos-Arsenal et Wolfsburg-Malmö. Le Bayer et la Roma sont devant et LASK créé la petite sensation sur la pelouse de l'AZ. Sale temps pour les clubs néerlandais. Je reviens vite, le foot aussi.

21h12 : GOLAZO DE BRAGA ! Quel patator de Fransergio dans la lucarne de McGregor, c'est somptueux. Et ça fait 1-0 pour les Portugais face aux Rangers. Le voilà, le premier but de la soirée.

Par Clément Gavard

Trouvé côté droit, Ianis Hagi repique à l'intérieur dans la surface et arme une frappe puissante qui termine sa course au fond des filets avec l'aide du poteau. Et si ?Les Loups allemands renversent tout en prenant l'avantage grâce à Mehmedi. Pas d'inquiétude, la VAR valide ce but que j'ai manqué dans cette folie ambiante.Un tir lointain d'Arthur Cabral pour faire vaciller la défense et le gardien de l'APOEL, vraiment à la rue ce soir.Un énorme boulot de Trincao et une jolie frappe croisée d'Abel Ruiz. Steven Gerrard peut tirer la tronche, Braga mène 2-0 sur la pelouse des Rangers. C'est la soirée des petits gars du Barça.La VAR indique à l'arbitre que Marchesin s'est avancé trop tôt sur le penalty. Résultat ? Havertz retente sa chance et c'est dedans. 2-0 pour le Bayer. LaLa minute scandaleuse de la soirée. Une faute scandaleuse de Manafa dans la surface pour mettre Porto dans la mouise, un penalty scandaleusement mal tiré par Havertz et arrêté par Marchesin. LaUn enchaînement contrôle-reprise dans la lucarne pour permettre à Wolverhampton de faire le break. Popopopo quel bijou du milieu portugais. Meilleur que ma ratatouille.Égalisation immédiate de Wolfsburg avec une frappe dans la lucarne opposée de Brekalo. Miam. Autre chose ? Oui, Bâle mène maintenant 2-0 dans la triste enceinte de Nicosie grâce à Stocker.Devinez qui est le buteur ? Isaac Kiese Thelin, l'ancien Bordelais, qui ne tremble pas pour transformer son penalty. Déjà adopté, le garçon.Ça me rend toujours triste de voir ce qu'est devenu Arsenal. Cette équipe ne transpire plus grand chose, même si cette jeunesse sympathique et prometteuse peut m'exciter.Pas plus d'un but par stade, c'est ça votre tarif du soir ?Vite la pause que j'aille faire cuire ma ratatouille. Tiens, c'est la mi-temps du côté d'Olympiakos-Arsenal justement, toujours 0-0.Tout marche chez moi l'ami. Mais je me doute bien que ce n'est pas vraiment le même timing sur le site ou l'appli. Et de rien, il n'y a pas que la C1 dans la vie.Tout le monde se fout de ce match, mais Wolfsburg vient de toucher la barre contre Malmö. En Grèce, Arsenal commence à mettre le pied sur le ballon, sans parvenir à trouver la faille. Le petit Martinelli est chaud, Lacaz' pas assez tueur.J'ai envie de me ranger derrière le Bayer pour cette édition de C3. Ils sont attachants cesQuel sketch la VAR : le but est refusé après consultation de l'oreillette, puis logiquement accepté. Bref, le centre brossé de Bender dévié de la tête par Demirbay est repris au second poteau par Alario, couvert par un défenseur de Porto. 1-0 pour Leverkusen sous le déluge.J'aime trop ces soirées de C3 : on découvre des équipes, des joueurs, des stades et même des commentateurs. Bon, il manque un club français dans le tas, mais c'est cool.Mon Petit Poucet de Linsk qui vient secouer l'AZ dans son stade. Comment ? Avec une longue touche qui passe devant tout le monde dans la surface, avant d'être reprise par Raguz pour la mettre au fond avec l'aide du défense. Boum, 0-1Je regarde d'un œil Olympiakos-Arsenal sur la TV (gratuit sur RMC Story) et ça joue des deux côtés. Lesvont galérer.Kai Havertz a fait trembler la barre à Leverkusen, où j'ai clairement envie de voir Moussa Marega marquer ce soir. Le multiplex ne s'arrête pas trop sur cette rencontre pour l'instant, dommage.Lacazette vient de manquer une énorme occasion d'ouvrir le score. Je l'aime tellement le général Alexandre, mais j'ai l'impression qu'il est en train de se perdre à Arsenal.Bâle ouvre le score sur la pelouse de l'APOEL grâce au magnifique Petretta, qui enchaîne un contrôle poitrine-frappe délicieux. Dans le même temps, Wolverhampton ouvre également le compteur avec l'inévitable Jota. Je suis perdu, c'est trop pour moi.Une passe en profondeur bien dosée de Dzeko, puis la finition parfaite de la recrue Carles Pérez. Pas mal pour une première titularisation, non ?Tout est plaisant dans ce Bayer-Porto : les couleurs des maillots, la pelouse parfaite et les tribunes blindées. Un vrai match européen.La pelouse des Rangers est tout simplement affreuse. J'ai joué sur de meilleurs terrains au Moulin du Comte à Rennes.Intervention de la VAR à Alkmaar : le penalty est annulé, la faute sur Boadu était en dehors de la surface. Le premier but de la soirée attendra.J'ai envie de parier sur un but de Mat' Valbuena contre Arsenal. Un autre nom connu des amateurs de Ligue 1 dans le onze de l'Olympiakos : Youssef El-Arabi.On ne vas pas se mentir, cette session est moins alléchante que la première sur le papier. Je suis plutôt attiré par ce Bayer-Porto, tout en gardant un œil sur Arsenal et la Roma. Les Rangers de Gerrard m'intriguent aussi un peu. Et vous, c'est quoi votre crush du soir ?Attention, tous les matchs de 18h55 ne sont pas terminés. Et voilà que Getafe plombe définitivement l'Ajax. Dingue.