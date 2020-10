Suivez en direct le Vrai Foot Day 2020

Après une première manche riche en émotions ce samedi, le Vrai Foot Day 2020 se poursuit aujourd'hui partout en France. Pour continuer à suivre la journée française du foot amateur organisée par So Foot, dont l'objectif est de célébrer le football du dimanche et de permettre à tous les clubs, entraîneurs, joueurs et bénévoles qui font vivre le football français au quotidien de se faire connaître le temps d'un week-end, c'est par ici.

Par Andrea Chazy, Maxime Renaudet, Jérémie Baron et toute la rédaction de sofoot.com

Sébastien Dumetz, président du club du RC Port du Havre : «» Son collègue Brice Durand abonde : «» Il a de la gueule votre projet, les gars.On sort les grands moyens au VFD pour vous faire vivre les événements AU PLUS PRES DE L'ACTION !Paul Le Guen est séduit par le match qui se déroule sous ses yeux : «. »On commence à jouer du côte du Port du Havre sous les yeux de... PAUL LE GUEN ! IL EST AVEC NOUS ! Et les gilets jaunes (rien de politique là dedans dans le cas présent) ouvrent le score d'une frappe lointaine qui fait mouche. Avec des buts qui font 2m50 et 6 de largeur, on va voir du spectacle !Bon, en attendant que le journée s'emballe, je vous propose de regarder ensemble cette partie de « Pétanque Foot » qui a eu lieu au SC Stiring dans la soirée, samedi.Un aperçu vidéo du terrain du RC Port du Havre. Un bel hommage à Foot2Rue.Un petit point température dans le Doubs avant le début des hostilités du côté du FC Lac Remoray Vaux : on attend au maximum 6 degrés ce matin. Ca me rappelle l'époque où Sébastien Folin présentait la météo. On t'embrasse Seb, d'ailleurs.Sur le port, on n'hésite pas à revenir à la genèse du projet avant le top départ. C’est Brice, un joueur de la 1, qui a eu l’idée. Sébastien leur a demandé de phosphorer pour trouver un projet en vue du Vrai Foot Day. «» Habile.Enorme info, quand même derrière tout ça : l'immense Paul le Guen devrait passer ! On va suivre ça avec attention.Comme promis, on file en Normandie avec du Alphonse Brown dans les oreilles de bon matin. Le soleil se lève en douceur sur Le Havre, mais les containers sont déjà en place pour le! Sébastien, le président du RC Port du Havre, a fait les choses en grand : «» On compte ici 20 trous rebouchés, prends ça René la Taupe.Alors que la journée commence tout doucement, et que l'on va aller direction Le Havre dans quelques minutes rejoindre nos envoyés spéciaux Maxime et Johan, je vous propose déjà de se refaire un rapide tour de ce qui s'est passé lors du « Day 1 » .Salut à toutes et à tous ! Deuxième manche du Vrai Foot Day ce dimanche avec un sa-cré programme. Vous êtes prêt(e)s ?