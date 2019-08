Suivez en direct le tirage au sort de la Ligue Europa

Des grosses voitures, des grosses montres, des gros noms. On se farcit le tirage au sort des poules de l'Europa League pour savoir à quelle sauce vont être dégustés le Stade Rennais et Saint-Étienne, nos deux seuls clubs français en compétition. À vos fourchettes !

Par Théo Denmat

FC Séville, Arsenal, FC Porto, AS Roma, Manchester United, Dynamo Kiev, Besiktas, FC Bâle, Sporting Portugal, CSKA Moscou, Wolfsbourg, Lazio Rome.PSV Eindhoven, Krasnodar, Celtic, Copenhague, Braga, La Gantoise, Borussia Mönchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL Nicosie, Eintracht Frankfort.Saint-Étienne, Qarabag, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liège, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg, Istanbul Basaksehir.AZ Alkmaar, Vitória Guimaraes, Trabzonspor, Olexandriya, Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger, Slovan Bratislava, Lugano, Rangers, CFR Cluj, Ferencvaros.Ça supporte qui dans les commentaires ? Faites-moi voyager les amis.: «Yes. Pas de clubs d'un même pays qui s'affrontent, de même que les russes et ukrainiens, question de géopolitique. Sans compter la classique histoire des droits TV qui empêchent les gros de jouer en même temps.Et puis ça nous rappelle ce bug dans la matrice de la victoire de Chelsea en Ligue des Champions. Un vrai message porteur d'espoir, comme Jamel Debbouze avec Mélissa Theuriau.Déprime pas comme ça, mon. T'as une Coupe de la Ligue, c'est l'essentiel. Et puis voir Ashley Cole en pleine forme, ça n'a pas de prix.Eden Hazard remporte le trophée du meilleur joueur de la compétition l'an passé, devant Jovic et Giroud. Deux buts contre dix et onze. Prends ça, le football statistique.Puisque c'est le fantasmagorique Darren Tulett qui joue les maîtres de cérémonie, sachez que j'ai mis les pieds hier dans sa ville natale, Brighton. Et bien si vous cherchez un endroit où emmener votre dulcinée un weekend, vous venez de le trouver.Salut les maboules ! Vous avez chopé de quoi croquer un bout ? Bien. Maintenant, imaginez que votre sandwich représente Arsenal. Voilà, comme ça. C'est bon ? Et CROC, en plein dans l'Emery ! Miam, délicieux. Vous venez de vous transformer en Julien Stéphan.