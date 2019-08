Revivez le tirage au sort des poules de C1

Jeudi pétanque à Monaco, où le LOSC, le PSG et l'OL étaient venu récupérer le menu de la phase de groupes de la Ligue des champions. Résultat : Lille a pris du lourd (Chelsea, Ajax, Valence), le PSG retrouvera le Real et l'OL s'en tire plutôt pas mal.

Rafraîchir 314

Le menu

Groupe A







Groupe B







Groupe C







Groupe D











Groupe E







Groupe F







Groupe G







Groupe H











Vidéo

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et GALATASARAY pour le PSG ! Un vrai groupe de C1. Que de belles choses tout ça. Je vous laisse, faut que je file au débrief. Essuyez-vous, il reste encore trois semaines.Oh le régal pour le LOSC... Chelsea-Ajax-Valence.Que c'est homogène pour l'OL... Leipzig-Benfica-Zénith.MESSI MEILLEUR ATTAQUANT DU MONDE !!!Voilà, on en sait plus pour l'OL : ça sera Benfica et le Zénith, panard. Le PSG prend Bruges.OH. CE. GROUPE. Borussia, Barça, Inter. Pan !Bon, bon, bon... On a de belles affiches, là : PSG-Real, Borussia-Barça, Naples-Pool, Ajax-Chelsea, Tottenham-Bayern, Juve-Atlético. Et voilà Frenkie de Jong, qui chope à son tour une coupette.Pourquoi City prend le Shakhtar tous les ans ?Et... PSG-REAL !!! Hihi.Tottenham-Bayern, miam.Place au chapeau 2. Pour info : le PSG ne prendra pas l'Inter, ni le Bayern.Bon, du déjà-vu, on a le PSG dans le groupe A. On va attendre les adversaires maintenant. Pour patienter, Van Dijk s'avale une coupette.Allez, on y est... PARIS !CECI EST LE PLUS LONG TUTO DU MONDE !Et c'est... PARTI POUR LES BOULES ! Giorgio Marchetti est là. Qu'est-ce qu'il ressemble à Ranieri.Ils aiment trop gâcher de la salive, les puissants.C'est terrible, des ballons enflammés, des gardiens qui crachent des étoiles... Bref, Alisson Becker est gardien de l'année.Nasser, il n'en a plus rien à cogner de Neymar, là. C'est bieng.Pendant ce temps-là, mon Lucas Pouille en chie sévère à l'US.Le défilé continue, place à Petr Čech. Et à Garou.Les enfoirés, ils ont amené la boule : voilà Wesley Sneijder. Quel néo tank.Amenez les boules, bordel.Je crois que Canto a grillé les fusibles de toute l'assistance.Wow, ils nous ont ressortis Hamit Altıntop. Le crimier.Et c'est parti pour un coup de pied dans la fourmilière. Canto parle des crimes, de son amour du foot, appelle à la paix dans le monde, fait sourire Pavel Nedvěd. Ainsi va ce 29 août 2019. Au passage, la finale aura lieu en Turquie.On dit bonjour à monsieur Čeferin. Et à Canto, qui va recevoir une petite distinction de la part de l'UEFA. Quel frère.Pour l'instant, on a le droit à des. Elle était quand même douce, cette dernière édition.C'est bon, ça s'anime à Monaco, y a une dame en robe, un homme en costume, c'est bon signe. Les premières boules seront tirées dans 18 minutes.Juste, qu'on évacue tout de suite les sujets dont on se cogne : l'UEFA va également désigner aujourd'hui le joueur UEFA de l'année -Messi, CR7 ou Van Dijk-, la joueuse UEFA de l'année, le gardien de l'année, le défenseur de l'année, le milieu de l'année et l'attaquant de l'année. Bon, ça leur fait plaisir, c'est le principal.Ouvriers, ouvrières, camarades, on vous exploite, on vous crève à la tâche ! Et, franchement... voilà ! Voilà quoi ? Voilà le tirage au sort des poules de C1 ! Ipagou oupou, irroutchèèn ioutchèénémi aoûtchép ! Ouais, pour moi, c'est le meilleur moment de l'année, et pis c'est tout. J'espère que vous êtes hydratés, parce que ça va secouer. À vos calepins.