Live : le multiplex de la sixième journée de Ligue 1

Un duel de goleador entre Jimmy Briand et Gaetan Charbonnier, un Aurélien Chedjou en défense d'Amiens ou encore un Youcef Atal qui va régner sur son couloir droit. Cela ne fait aucun doute, nous allons encore nous régaler durant ce multiplex de la sixième journée de Ligue 1.

But : Briand (5e) pour Bordeaux



Nice (3-4-3) : BEnitez - Burner, Pelmard, Nsoki - Atal, Lees-Melou, Cyprien, Coly - Lusamba, Dolberg, Ounas.

Dijon (3-4-3) : Gomis - Ecuele Manga, Aguerd, Lautoa - Alphonse, Pereira, Ndong, Mendyl, Chouiar, Mavididi, Tavares.

Nîmes (4-3-3) : Bernardoni - ALakouch, Briançon, Martinez, Miguel - Deaux, Sarr, Valls - Ferhat, RIpart, Philippoteaux.

Toulouse (4-2-3-1) : Reynet - Amian, Isimat-Mirin, Diakité, Sylla - Sangaré, Vainqueur - Said, Makengo, Gradel - Koulouris.

Reims (4-2-3-1) : Rajkovic - Foket, Disasi, Abdelhamid, N'Clomande - ROmao, Chavalerin - Oudin, Cafaro, Doumbia - Dia.

Monaco (3-4-2-1) : Lecomte - Maripan, Glik, Badiashile - Aguilar, Silva, Bakayoko, Martins - Golovin, Dias - Baldé Keita.

Metz (4-3-3) : Oukidja - Centonze, Sunzu, Boye, Delaine - Cohade, Maiga, Angban - Boulaya, Diallo, Nguette.



Amiens (4-2-3-1) : Gurtner - Jallet, Chedjou, Dibassy, Aleesami - Gnahoré, Blin - Otero, Kakuta, Diabaté - Guirassy.

Bordeaux (3-4-3) : Costil - Pablo, Jovanovic, Koscielny - Kwateng, Otavio, Adli, Kalu - Hwang, Briand, Benrahou.



Brest (4-2-3-1) : Larsonneur - Faussurier, Bain, Castelletto, Perraud - Belkebla, Diallo - Court, Autret, Grandsir - Charbonnier.

par Steven Oliveira

Je crois que je me ferais jamais à l'idée que Paul Bernardoni est né en 1997.J'ai Koulouris dans mes 4 ligues MPG (ne me jugez pas merci) alors autant vous dire que s'il marque je vais le célébrer comme un but de Éder en finale de l'Euro 2016.Je ne me considère pas comme un bon défenseur. Pourtant, je suis sûr que je ne ferais pas tâche dans la défense de Monaco.Nous savons tous que Metz et Amiens vont finir en Ligue 2, mais ce n'est pas une raison pour ne pas nous montrer une minute de ce match.Je ne veux pas me vanter mais je vous ai vendu le live avec Jimmy Briand. Et c'est lui qui marque le premier but. Autant vous dire que vous pouvez miser votre PEL sur le but de Youcef Atal.Et le premier but de la soirée pour l'inévitable Jimmy Briand qui profite d'être seul pour claquer un joli coup de boule. Bordeaux 1. Brest 0.Vous n'allez quand même pas me laisser tout seul toute la soirée, si ?Il ne faut pas faire des feintes comme ça. J'ai cru au but. Alors que Philippoteaux a tiré totalement à côté. Mais attention, l'arbitre parle avec les arbitres vidéos pour savoir si il y a penalty ou pas. Ah bah non. Pourtant le tacle de Isimat-Mirin était virulent.Et la première occasion du multi Ligue 1 est pour Dijon et pour Mavididi qui perd son duel face à Benitez. Quel blase pour lui quand même. Je l'adore déjà.Les artistes entrent dans les 5 arènes. Kamil Glik aussi.J'espère que vous avez apprécié d'avoir les compos car c'était une vraie galère.Le temps passe vite. Donc on va balancer les compos des autres matchs rapidement.Cap à Metz pour un duel face à Amiens qui sent bon la relégation.Allez c'est parti pour un petit tour des stades. On commence avec Bordeaux-Brest où tout le monde attend le duel Jimmy Briand-Gaëtan Charbonnier.Salut les fous vous allez bien ? J'image que oui car nous allons passer une soirée avec Élie Baup, Youcef Atal et Jimmy Briand. Soit une très très bonne soirée. Quel régal.