Live : le multiplex de la dernière journée de Serie A

De Rossi qui dit au revoir au Stadio Olimpico, le Genoa qui joue sa survie à distance avec Empoli, l'Udinese et même la Fiorentina, l'Atalanta qui s'accroche à son rêve de top 4, les deux Milan qui se cherchent à distance : c'est la 38e journée de Serie A et c'est en live. Où ? Juste ici.

Allez, mouillez vous la nuque ! C'est pour bientôt !Alerte : Mauro Icardi est titulaire. Et il va marquer, qu'on se le dise. Pour ceux qui se demandent pourquoi Paisley est consultant Serie A, je n'ai pas aucune réponse. Peut-être son amitié avec Carlo Molinari Grég Paisley a le sourire, ce qui nous permet de planter pour de bon le décor. D'abord, ça va se cogner pour la troisième et la quatrième place entre l' Atalanta -qui joue contre Sassuolo , à Sassuolo ce soir, et ouais-, la Roma, l' Inter et le Milan. Ensuite, ça va se fritter pour le maintien entre Empoli (qui joue à San Siro contre l' Inter ), la Fiorentina , l' Udinese et surtout le Genoa . Puis, on va voir De Rossi dire au revoir à l'Olimpico et ça, ça va être pour vos poils.Salut les crevettes ! J'espère que vous avez été des bons citoyens, que vous avez pris un peu d'ocre dans les dents et que vous avez pris soin de vos mamans. Oubliez tout ça, votre plus grosse guerre de la journée est à venir : la trente-huitième journée de Serie A, c'est maintenant, et ça va pétiller sur tous les terrains. Alors, accrochez vos ceintures.