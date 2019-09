Revivez le multiplex de Ligue 1

Qui dit mercredi, dit aussi Ligue 1 ! Et ce soir, Saint-Étienne et Lyon se sont pris dans les pièges de Metz (0-1) et Brest (2-2). Les prochaines heures risquent d'être mouvementées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes... Sinon, le Languedoc est ce soir bleu nuit et orange, avec la victoire de Montpellier sur Nîmes (1-0), le Grand Ouest jaune, suite à la victoire nantaise sur Rennes (1-0). Lille et Osimhen enchaînent, quand Bordeaux a fait le taf à Amiens. Des nouvelles de la belle surprise angevine ? Elle est toujours sur le podium.

Buts : Court (29e) pour le SB29 // Dembélé (28e) et Cornet (69e) pour Lyon

But : A. Touré (77e, sp)

But : Diallo (18e) pour Metz

But : Souquet (31e) pour le MHSC

But : Alioui (88e et 90e+1) pour le SCO

Buts : Osimhen (43e) et Rémy (64e) pour le LOSC

Buts : Mendoza pour Amiens (2e) // Adli (8e, 45e) et Kalu (73e) pour Bordeaux



20h51 : Et voilà Angers qui ficelle sa victoire ! Ninga va fixer sur un contre et sert Rachid Alioui pour le doublé. Quel début de saison pour Angers, eux qui n'avaient pas marqué contre Toulouse depuis 6 ans. Cette année, c'est la bonne.

20h44 : Oh Titi a failli la rater celle là ! Quel golazo d'Alioui ! Un coup franc envoyé dans les dents de Reynet. Angers reste second de Ligue 1 ! Merci le Rach'

20h41 : Égalisation à Brest ! Quelle cata pour l'OL ! Et doublé pour Yohan Court, lui le joueur formé à Lyon ! Une talonnage de Faussurier et une belle frappe en pivot. Rien de plus.

20h34 : ET LES COJONES D'ABDOULAYE TOURÉ ! Un petit piquet pour moucher Mendy et donner l'avantage à Nantes dans ce derby !

20h30 : Et voilà Bordeaux qui prend le large grâce à Samuel Kalu, avec une joli coup de poitard !

20h25 : Oui Maxwel ! Après une belle récupération de Tousart, l'Ivoirien sert un café crème pour éliminer Castelletto et voilà Lyon qui reprend les devants. Attention aux 30 prochaines secondes...

20h21 : Merci Loïc !!! Rémy fait bouger les tableaux de marque en seconde période, sur un service magnifique de... Osimhen, encore lui.

19h47 : PAAAAM ! On termine la mi-temps là où on l'a débutée : à Amiens. Quel coup franc d'Adli !!! Quelle lulu !

19h43 : OSIMHEN ! Quel phénomène ! Le Nigérian prend sa revanche face à Sels qui l'avait frustré tout à l'heure et inscrit son sixième but de la saison et son sixième à Pierre-Mauroy.

19h32 : Eh ben la Souqu' ! Il y a deux minutes, il était sur le point de concéder un péno, là il ouvre le score dans le derby d'une frappe du gauche folle qui laisse scotché Bernardoni

19h31 : Eh bien ! L'éclaircie lyonnaise à été très courte ! Brest égalise directement, avec une frappe de Yohan Court, qu'est venu masquer Charbonnier. Quelle erreur de débutant pour l'OL...

19h28 : Le but de raccroc à Brest pour Lyon !!! Terrier charbonne et Moussa Dembélé plante Larsonneur. Pas très beau mais il leur fait du bien celui-là

19h18 : OUIIIII CAPITAINE HABIIIIIIB ! Diallo donne l'avantage à Metz d'un coup de tête autoritaire. Merci monsieur.

19h09 : L'égalisation bordelaise ! Une relance foireuse de Gurtner, un décalage d'Otavio et Adli qui punit. Même la logique semble se désintéresser de ce match.

19h04 : Eh ben voilà : premier but de la soirée à Amiens, avec Mendoza qui reprend au second poteau l'offrande d'Otero. Visiblement, même les Girondins se désintéressent de ce match.

C'est fini partout ! Merci à tous d'avoir suivi cette soirée riche en enseignements ! Et allez Metz !C'est fini à Saint-Étienne ! Et Metz prend trois points TRÈS précieux et laisse les Verts dans la mouise !14 ans que Nantes n'a pas gagné à domicile contre Rennes... Tu m'étonne que Pallois sorte les muscles.Mollet a laissé le CF à Delort, mais l'Algérien envoie une sacoche dans le petit filet. La passe vous connaissez ?Oh Toulouse qui croit égaliser, mais Sylla avait tout déménagé sur ce corner...Pfiou et Nantes qui est pas loin de plier la partie.On va le faire ! Allez les Grenats, faut tenir ! Désolé Ghislain, mais j'ai besoin de ces trois points !Rassurez vous, il ne se passe toujours rien à Toulouse.Penalty ! Le second de la partie, mais cette fois pour les Canaris. Et la petite mine déconfite de Jerem... Il me fait de la peine.Penalty pour Nantes ??? Mehdi Abeid bute sur Jérémy Morel, qui contre du bras. Le Malgache pouvait pas faire autrement, mais ça va être vérifié à la VAR.Oh je l'adore déjà celui-là : Joris Chotard, Montpelliérain de 18 ans, et des scuds balancés sans hésitation. C'est du tout bon.Quelques fumis jetés à Montpellier, mais le jeu se poursuit. On est loin du bordel de l'an dernier.Mais Mollet ! Le gars tire tout les CF directement ! Je suis Hilton, je monte à chaque fois, je lui en mets une au bout d'un moment.Je ne vous cache pas qu'on se fait chier dans cette seconde mi-temps. J'ai mon Titi supporter du SCO juste à côté de moi et il fait semblant de s'exciter sur une tête de Pavlović. Triste vie...Delort essaye de fissurer un peu plus le bloc nîmois mais sa frappe est contrée. Mais les Montpelliérains semblent avoir le match en main. Faites moi rentrer le magicien Philippoteaux !Le coup franc de Khazri passe tout près du poteau d'Oukidja... Ouf !Ça discute dans l'oreillette (pendant ce temps Corgnet a fait courir un frisson à Lille).Mollet continue de pilonner Bernardoni, mais surtout John Boye offre un coup franc très bien placé à Sainté... Attention.ZZZZZZZZZZZZZZZZ... Ah Fulgini a tenté de réveillé le Stadium ! Vous pouvez vous rendormir à Toulouse.Koulibaly manque l'immanquable à Nantes, alors que Metz continue de pousser les Verts dans le ravin.C'est dur pour Mothiba cette saison non ? Sa frappe va mourir dans les tribunes de son ancien stade.Outch Castelletto était tout proche de filer un coup de main aux Lyonnais...Et voilà Osimhen qui redescend à la mine. Sa tête au second poteau file à côté du cadre.Sinon, c'est reparti sur presque toutes les pelouses. Même à Toulouse, où on est pas sûr d'avoir vu du foot dans l'heure passée.Re. Quand j'y pense, quelle bouillasse servie par l'OL. Rarement vu cette équipe être autant en galère. Bruno, reviens (?)...Et quelle mi-temps mes petits... J'ai besoin d'air, ouvrez les fenêtres.Pfiou la bicyclette de Victor Osimhen... Ça termine juste à côté du cadre, mais c'était fou.Oh Tousart ! Le Lyonnais voit un dégagement catastrophe de Denayer lui rebondir sur la main. M. Demeure estime qu'il n'y a rien d'intentionnel...Florent Mollet, ce demi d'ouverture qui tape toutes les pénalités, même s'il est à 60 mètres des perches...Qu'est-ce qu'il nous a fait Kader Bamba ! Roulette dans la surface rennaise, pour finalement buter sur un Mendy déjà battu...Pendant ce temps, Baptiste Reynet est rentré dans le cerveau de Casimir Ninga alors que le duel semblait facile pour l'Angevin.C'EST STOPPÉ ! Le portier nantais se couche du bon côté face à Mbaye Niang !La biscotte pour Alban Lafont qui vient découper Hunou sur la ligne de sa surface... Penalty !Pas de péno à Montpellier.Souquet semble bien l'avoir touchée du bras celle-là !Alors que ça va au mastic à la Mosson. Les Crocos poussent fort là.Pendant ce temps, la Bobich montre qu'il n'a pas perdu son goût pour les frappes lointaines en rejoignant Angers. Bon pour la précision, on repassera.@ph, c'est pas parce qu'il y a des buts qu'il y a un intérêt...Ouh l'arrêt de Bernardoni sur le coup franc de Mollet ! Il était loin pourtant le Scholes de l'Hérault...Petit événement à Sainté, Ruffier a laissé sa place dans les cages au tout jeune Stefan Bajic. Le Serbe de 17 ans profite des forfaits du Gendarme du Forez et de son adjoint Jessy Moulin, tous deux blessés.Hors jeu de Pereira Lage ? Oh si on juge ça au mètre près aussi...Oh la petite danse de Samuel Grandsir dans la surface lyonnaise. Mais t'es pas aux Vieilles Charrues, gros !Ah visiblement la VAR se désintéresse également d'Amiens-Bordeaux, puisqu'elle ne fonctionnerait pas à la Licorne. Coupez la lumière aussi, ça arrangera tout le monde.Alors que le choc Stéphan-Gourcuff m'excite beaucoup, juste pour démontrer à Clément Gavard que le Christian vaut mieux qu'il ne le pense.Je vous le dis tout de suite, s'il y a un match dont je me fous, c'est Amiens-Bordeaux. Veuillez m'excuser par avance.@Liguedeschampions, moi j'ai un petit assortiment de chips, c'est plus sage que de mélanger toutes les spécialités gastronomiques des quatorze villes représentées.Faut dire que ce déplacement à Brest, ça sent aussi le traquenard pour Petit Sylvain. A voir comment son équipe va réagir après cinq matchs sans victoire...Un poil déçu pour mon Romain Philippoteaux sûr qui débutera ce derby sur le banc. Qui va à la chasse...Quel menu ? Un derby enflammé du Languedoc, un derby de la vraie-fausse Bretagne, un Ghislain Printant qui joue sa tête face aux Grenats, des Lyonnais à bout dans le Finistère, un dauphin surprenant qui veut continuer à voir la vie en rose... Bref, que des affiches sexy et un Amiens-Bordeaux.Il fait un temps pourri dehors, alors la Ligue 1 nous offre du plaisir en pleine semaine. Comme ça, (presque) gratuitement. Alors on va se rouler dedans comme dans du gazon frais et croquer dans tout ce qui est prévu au menu.