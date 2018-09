Live : le multiplex de la 6e journée de Ligue 1

Toulouse qui va vouloir grimper sur le podium, Strasbourg qui va tenter de remporter sa première victoire à la Meinau et Mario Balotelli qui va visiter la Mosson : la sixième journée de Ligue 1 va être fabuleuse. Et c'est là que ça se passe.

Strasbourg (5-3-2) : Sels - Lala, Mitrovic, Martinez, Caci, Carole - Martin, Sissoko, Lienard - Da Costa, Mothiba. Entraîneur : Thierry Laurey.



Amiens (4-3-3) : Gurtner - Krafth, Gouano, Adenon, Lefort - Monconduit, Gnahoré, Ganso - Cornette, Ghoddos, Kurzawa. Entraîneur : Christophe Pélissier.

Saint-Étienne (4-2-3-1) : Ruffier - Debuchy, Perrin, Subotic, Kolodziejczak - Selnaes, M’Vila - Salibur, Khazri, Cabella - Hamouma. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



Caen (4-2-3-1) : Samba - Guilbert, Genevois, Baysse, Mbengue - Oniangué, Fajr - Bammou, Peeters, Ninga - Beauvue. Entraîneur : Fabien Mercadal.

Reims (4-3-3) : Mendy - Foket, Engels, Abdelhamid, Konan - Martin, Romao, Chavalerin - Ojo, Chavarria, Doumbia. Entraîneur : David Guion.



Dijon (3-5-2) : Runarsson - Coulibaly, Ciman, Lautoa - Chafik, Marié, Amalfitano, Abeid, Haddadi - Said, Tavares. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

Montpellier (3-4-1-2) : Lecomte - Mendes, Hilton, Congré - Aguilar, Skhiri, Le Tallec, Oyongo - Sambia - Laborde, Delort. Entraîneur : Michel der Zakarian.



Nice (3-5-2) : Benitez - Herelle, Dante, Sarr - Attal, Cyprien, Tameze, Lees-Melou, Boscagli - Balotelli, Saint-Maximin. Entraîneur : Patrick Vieira.

Angers (4-3-3) : Butelle - Manceau, Traoré, Pavlovic, Bamba - Ndoye, Santamaria, Capelle - Reine-Adelaide, Bahoken, Tait. Entraîneur : Stéphane Moulin.



Toulouse (4-2-3-1) : Reynet - Amian, Todibo, Jullien, Moubandje - Sangaré, Bostock - Dossevi, Durmaz, Gradel - Leya Iseka. Entraîneur : Alain Casanova

par Steven Oliveira

Oh Cavarria qui manque complètement son lob alors qu'il était seul face à Runarsson.Cabella a très envie de faire des signes JUL ça se voit. Et ça m'arrangerait pour mon équipe MPG. Alors, fais toi plaisir Rémy. Angers et Toulouse adorent les corners. C'est déjà le troisième du match. Bon, ça ne donne rien par contre.Ouh la mimine de John Bostock . L'arbitre et la VAR ne rechignent pas.Il ne faudra pas faire les surpris quand Yann M'Vila reviendra en équipe de France . Quel joueur. Ibrahim Sissoko allume la première mèche de la soirée. Mais, c'est capté par Gurtner.Vu que j'aime le risque, je vous annonce que le premier but de ce multiplex sera pour Nuno Da Costa avec Strasbourg Et la première sucrerie de la soirée est pour Fayçal Fajr qui s'amuse avec la défense de l' ASSE . Il a bien fait de revenir à Caen lui.ET C'EST PARTI !!!!Et les 110 acteurs entrent sur le rectangle vert. Pas tous sur le même rassurez-vous.Et on termine avec Strasbourg Amiens avec un Ganso titulaire. Si on nous avait dit ça il y a huit ans... Saint-Etienne , Hamouma et Cabella sont de retour.M-7. On se dépêche et on va visiter Reims Et hop on part à la Mosson où Montpellier reçoit l' OGC Nice . Le duel tant attendu entre Delort et Balotelli aura bien lieu.Comme je suis un mec sympa, je vais vous faire le tour des compos. On commence avec ce Angers -Toulouse qui fait bien saliver. Et oui, ne vous inquiétez pas, Leya Iseka est bien titulaire avec le Téfécé.Amies, amis, supporters toulousains, bonsoir. Que serait un samedi soir sans un multiplex de Ligue 1 ? Un samedi soir bien triste sans aucun doute. Et puisque la Ligue 1 est sympathique, elle nous offre la première titularisation de Ganso , un Mario Balotelli titulaire et même un Alain Casanova qui va tenter de faire grimper son Téfécé sur le podium.