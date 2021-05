Live : le multiplex de la 38e journée de Premier League

Le titre est joué, les trois relégués sont connus, mais la course à l'Europe est loin d'être pliée de l'autre côté de la Manche. Au menu cet après-midi lors de l'ultime fournée de la Premier League : un match à trois pour les deux derniers tickets pour la Ligue des champions, un autre match à trois pour la qualif' en Ligue Europa, et encore un autre match à trois pour une place au sein de la future Ligue Europa Conférence... ainsi qu'un duel Kane-Salah en tête du classement des buteurs. De quoi continuer à se goinfrer après le poulet dominical chez mémé.

Oooooh la tourniquette qui retentit ! Quel plaisir. Mais le but de Harrison est refusé, pour Leeds ! Au moins, je suis rassuré : je suis bien devant le multi, je commençais à me demander s'ils allaient montrer autre chose que Liverpool.Ce cassage de reins de Zaha côté gauche... Sacré gâchis, ce garçon.On aura apprécié l'hommage de City à Sergio Agüero. Encore heureux qu'il y a un peu de public à l'Etihad Stadium pour l'occasion... Il va atterrir où, Kun ?C'EST PARTI À ANFIELD !!! En cas de victoire contre Palace, les Reds joueront la C1 l'an prochain, et je crois pouvoir dire qu'ils s'en féliciteront !Walk on, through the rain... Vous saviez que Lana Del Rey l'avait reprise, cette chanson ? Je l'ai découvert par hasard aujourd'hui !Bon, récapitulons : Chelsea, Liverpool et Leicester se disputent les deux derniers tickets pour la C1. West Ham va essayer de verrouiller sa sixième place qualificative pour la C3, que peuvent lui gratter Tottenham ou Everton en cas de défaite. Et Tottenham, actuel septième, doit faire gaffe à Everton et Arsenal, en embuscade pour chiper le dernier billet pour la Ligue Europa Conférence. En clair, le Leicester-Tottenham vaudra très très cher.On scrutera aussi le duel à distance entre Harry Kane et Mo Salah pour la place de meilleur buteur. Pour l'heure, les deux larrons ont tous les deux collé 22 pions. Allez, une pièce sur l'Égyptien, même si ça fera pas plaisir à mon nouveau coloc', ultra-fan du Briton, de lire ça.Je sais pas ce que vous avez fait de votre début d'aprem, mais perso je me suis fadé un grand de F1 plié dès le premier virage. Donc j'espère qu'on aura un peu plus de suspense à partir de 17h !Salut les cocos ! Saviez-vous qu'il existe mieux que les terrasses pluvieuses ? Les pelouses anglaises pluvieuses, pardi ! En guise d'apéro avant la grosse soirée de Ligue 1 qui nous attend, je vous propose un bon gros multi-Premier League avec du suspense dans la course à la Champions', à la C3 et à la Ligue Europa Conférence. Prêts à vous gaver ?