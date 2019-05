Live : le multiplex de la 37e journée de Ligue 1

Monaco va-t-il se faire peur jusqu'au bout pour sa survie dans l'élite ? Quelle équipe pour accompagner Guingamp en Ligue 2 ? Le PSG va-t-il pouvoir fêter son titre avec une victoire au Parc des Princes ? Lyon peut-il confirmer sa place sur le podium devant Saint-Étienne ? L'OM va-t-il sortir du ridicule le temps d'une soirée ? Place à l'avant-dernier chapitre de cette saison 2018/2019 en Ligue 1 !

Résultats :

21h02 : Woh, woh, woh, ça part très fort. Lille et Paris ouvre le score en même temps, BOUM. Di Maria pour les Parisiens, Ikoné pour les Lillois. Je suis déjà débordé.

21h00 : ET C'EST PARTI POUR UNE SOIRÉE DE FOLIE !

Par Clément Gavard

Ah, les premières images de Toulouse- Marseille . Ce n'était pas obligé non plus, épargnez les pauvres supporters marseillais.Pas grand monde pour l'instant pour vivre cette orgie de foot à mes côtés. Ne me dites pas que vous êtes sur The Voice quand même ?Paris a visiblement très envie de fêter son titre en souillant Dijon . Di Maria a failli claquer un golazo à l'instant. Outch.Cinq minutes et de jeu et déjà cinq pions. La Bundesliquoi ?MARCUS THURAM ! Au tour de Guingamp d'ouvrir le score contre Nîmes . Bon, c'est un peu tard par contre, c'était dimanche dernier qu'il fallait planter ton penalty, Marcus.ET DE DEUX POUR PARIS ! Un caviar de Di Maria et un coup de casque de Cavani, c'est simple le football. Ils vont nous refaire le coup du 8-0 contre Dijon ou quoi ?LE PREMIER BUT !!!!!!! REIMS OUVRE LE SCORE À BORDEAUX ET C'EST SIGNÉ SUK !J'ai l'impression qu'il s'est passé 10 000 choses cet aprem entre la Bundesliga le nouveau titre de City ...Et je peux vous dire que ce n'est pas fini !Dernier match au Parc des Princes aussi ce soir. À noter qu'une petite fête d'une quinzaine de minutes après la rencontre. Avec Adrien Rabiot , bien sûr.Ce Guingamp Nîmes peut être sympathique : dernier match de L1 à Roudourou pour au moins un an et des Crocodiles souvent très joueurs. Il est là le 4-4 de la soirée !On ne va pas se mentir, à part pour le maintien, ça manque de gros enjeux pour cette avant-dernière soirée de Ligue 1. Le podium est quasiment acquis pour Lyon et la quatrième place pas loin d'être dans la poche de Sainté. Relou.En tout cas, c'est très pratique les dix matchs en même temps pour faire ses équipes MPG sans avoir peur d'un Rotaldo surprise.Bon, le gros multiplex se passe sur beIN Sports ce soir. On adore Elie Baup , mais ça ne peut pas avoir la même saveur que la fameuse petite musique. Quelle nostalgie...Le gros enjeu de la soirée, c'est le bas de tableau. Monaco peut se faire caca dessus s'il ne bat pas Amiens , pendant que Caen et Dijon sont en déplacement à Lyon et Paris. Pas évident tout ça.SALUT LES POTES ! Comment allez-vous ce soir ? Ne me dites pas que vous avez prévu un apéro en plein multiplex de fin de saison, ce serait criminel. Je peux vous dire qu'on va régaler comme des petits goinfres. 41 pions cet aprem en Bundesliga ? Petits joueurs !