Suivez en direct le dernier multiplex de 2018

Paris, Marseille, Monaco, Lyon, Lille, Montpellier... Ils sont (presque) tous là ! Reste à savoir qui passera Noël au chaud et qui devra faire profil bas en attendant 2019. Accrochez-vous, ça devrait partir dans tous les sens.

Rafraîchir 50

21h27 : IL EST VENU LE TEMPS.... DE CASIMIR NINGA ! Sur un nouveau but amené par le plus beau pied de la Ligue 1 : Fayçal Fajr. Ça fait 1-1 entre Reims et Caen.

21h26 : ET BUT À STRAS' ! Passe LDC de Kenny Lala, et c'est Thomasson qui va tomber Benítez.

21h18 : Rafael Leão ! Oui monsieur ! Un bel appel, une superbe passe de Maia et une frappe croisée imparable; 1-0 pour Lille.

21h15 : Rennes double la marque ! Bourigeaud s'appuie sur Siebatcheu et va tromper Bernardoni. Ils sont intenables ce soir les Benjamin de Bretagne...

21h08 : À Reims, Suk lui emboîte le pas. Il s'était bu refuser un but il y a quelques secondes pour hors-jeu et convertit dans la foulée un cafouillage caennais.

21h06 : Et le premier but de la soirée est pour les Rennais, par Benjain André sur une belle reprise après une galette de Bourigeaud !

Vidéo

Par Maestro Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On me dit dans l'oreillette qu'il y a un match de foot à Monaco . On va attendre confirmation.Ouille ouille ouille, Angers est tout prêt de la faire à l'envers à l'OM. Bahoken et Thomas ne peuvent couper un centre qui filait devant les cages.En simultané, c'est Khazri qui s'était vu refuser son pion pour un hors jeu.Au Parc, les faux jumeaux Verratti et Rongier sont en train de se friter. C'est pas beau ça les enfants ! Montpellier , c'est Mollet qui bute sur Lopes, alors que Delort avait bien suivi. EEEEET BUT DE MONTPEL' ! Mollet le frappe sur la tête de Hilton et Delort la pousse au fond.... Ah ben non, le filou était hors jeu et c'est confirmé à la vidéo.Pendant ce temps-là, ça bagarre à Sainté, contre Dijon . Carton jaune pour Marié.Quelle puissance d'Onyongo... Lille , on n'a visiblement pas payé sa facture EDF. Des spots ont sauté.500match de Mandanda sous le maillot marseillais, et énorme arrêt. Il est là le patron.Pendant ce temps-là, Di Maria continue d'arroser. Et Bouanga et Alioui tentent leur chance à Rennes . Je le sens bien ce Rennes- Nîmes Youcef Atal, un futur grand. Du moins en matière de frissons.Et Toulouse qui a déjà un coup de chaud contre Lille , quand Di Maria à Paris est tout proche de trouver le cadre d'une reprise du gauche. Ça passe au-dessus.Bon(s) match(s) à tous.Forcément, on aura une grosse attention sur les retrouvailles de Vahid au Parc, le match de la peur entre Monaco et Guingamp , le déplacement piège de Lyon Montpellier , mais aussi le duel 100% Tunisiens entre Sliti et Khazri à Geoffroy-Guichard.Bon, les p'tits loups, on va plonger la tête la première dans ce gros banquet. Je vais essayer d'avoir les yeux partout, sur tous les terrains mais n'hésitez pas à balancer en com tout ce qui aurait pu m'échapper. Je dis ça juste par précaution.Pour l'occasion, je pose ça là :Oui, ça s'appelle un hymne.Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une journée de championnat qui ressemble à quelque chose. La "faute" aux gilets jaunes. Donc je vous avoue que le classement est un gros bordel et difficile d'y voir clair. Seules certitudes : Guingamp sera quoiqu'il arrive lanterne rouge, et Paris quoiqu'il en soit en tête du championnat, une fois toutes les rencontres en retard disputées.C'est un vrai plaisir de terminer cette fabuleuse année 2018 avec vous et les équipes de Ligue 1. Oui, ça sent déjà Noël, avec cette volonté de se retrouver tous ensemble autour d'un festin de buts. Bon, Bordeaux et Amiens ont choisi de faire leur petite sauterie en solo demain après-midi, mais pour les 18 autres équipes du championnat, c'est ce soir que ça se passe. Ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde !