Live : le multiplex de Ligue 1, partie 1

La première de RayDo avec les Canaris, de la baston dans le ventre mou et un duel alsaco-gardois primordial pour le maintien... C'est le programme des matchs de 19 heures dans cette première journée de Ligue 1 en 2021. Régalez-vous.

Le tableau d'affichage

Par Mathieu Rollinger

Et le premier tir cadré, c'est évidemment pour mon Habib Diallo, à la réception d'un corner de Lala. La prochaine, c'est ficelle.Bon(s) match(s) à tous(tes) !Allez, à vos pronos !Revoir un match à Lorient, c'est l'occasion de faire un dernier hommage au jardinier décédé en décembre sur cette même pelouse...Enfin, du côté de Strasbourg, en attendant de monter dans un avion , y a un gros match où ça claque des genoux. Mais pour leur déplacement en Alsace, les Crocos peuvent compter sur Cubas et Meling, deux recrues estivales qui avaient disparues dernièrement et qui devraient leur faire du bien.Du côté du Finistère, on a un intrigant Brest-Nice, le 11qui reçoit le 12. Le genre de match qui peut servir de bascule. Mais je mets évidemment une pièce sur les Bretons.Comme le souligne @Avril_Lavigne (si seulement c'était la vraie...), l'AS Monaco de Kovac procède à quelques ajustement à Lorient, comme la titularisation de Geubbels à droite. Voici la compo.En bon Mosellan, j'aurai un oeil particulièrement attentif sur Metz-Bordeaux. Dommage, il n'y aura ni Ben Arfa, ni Boulaya (touché par le Covid). Décidément, ça va pas fort pour les artistes...Bon, c'est pas tout, mais y en a pas que pour le Ray'. Parce qu'en face, les Rennais abordent ce derby en gonflant les pécs. Les Bretons restent sur quatre victoires consécutives et Julien Stéphan a dégainé son plus beau 4-3-3 :Salin - Traoré, Da Silva, Agueird, Truffert - Bourigeaud, Nzonzi, Grenier - Doku, Hunou, Terrier.Puisqu'il va être bien surveillé ce soir, voici sa première compo :Lloris - Sagna, Squillaci, Gallas, Clichy - Diarra, Diaby - Ribéry, Gourcuff - Gignac, Cissé... Ah merde, non ça c'est celle de son dernière match. Pardon.On a Raymond en ligne là. S'il reconnaît être content de, il déplore de faire son retour dans ce contexte, sans public. C'est vrai que ça aurait pu être sympa d'avoir la bande son du cirque pendant 90 minutes...Bien content de vous retrouver à l'heure de l'apéro. On va pouvoir se délecter en observant mes chouchous Habib Diallo et Habib Maïga. Vous avez vos cacahuètes ?Prêts à décrocher quelques mâchoires ?