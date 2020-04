Revivez l'épisode 9 de Koh-Lanta

Alors que nous n'avons toujours aucune nouvelle du jury final, deuxième partie de l'émission débutée vendredi dernier avec deux moments forts : l'épreuve d'immunité et la découpe de la tête d'un aventurier ou d'une aventurière. Prêts ?

C'est terrible. Sam donne son vote noir à Sam. La semaine prochaine va être cinglée. Je vous l'annonce. Je vous quitte là-dessus. Je suis un homme triste ce soir.Wow, Mbappé qui se fait les croisés. Y'a danger.Amenez l'urne. Que la fête commence (psssst, soyez vif, sinon Ary Abittan va débouler sur votre écran).J'ai une affection folle pour Rico, même si c'est le mauvais client, le robinet.Naoil qui sort le théorème de la balle rebondissante.L'acteur de, Rico la défonce, Chacha l'influenceuse. Quel suspense.C'est l'heure des embrouilles, des caresses et des pichenettes. Bienvenue dans la cour du collège.22h06, on part déjà au conseil. Bon, page de réclam' et on revient.» Ouais, il a quand même une belle chemise Armand Thiery.Le flair, Inès. C'est ta pote qui te dit : «Et c'est parti pour Sam le pirate bluffeur.La théorie du Sam misogyne va revenir dans les débats, je le sens. Ça parle beaucoup plastique dans le forum. Allez chercher une machette, défoulez-vous. BADABOUM : TÉHÉUIRA TROUVER UN COLLIER !!!!Charlotte tente de diviser les votes et veut allumer le crâne de Claude.Claude lui ordonne de trouver un collier,. Mode ultra-offensif.Sam il se sent comme une saucisse sur une plancha.Deux demoiselles immunisées, c'est bien. Par contre «» , pour moi, c'est comme «» .Tiens Sam. Joyeux Naoil.Confiance folle pour Sam. Ça se décide avec une main en moins.Nez creu. J'ai ma finale.Téhéiura qui lâche. Inés-Sam-Naoil. Grand match.Et chute d'Alexandra. Thierry Adam, un mot ?J'annonce un duel Sam-Naoil.Régis vient de lâcher. Éric a suivi. On sait que la meilleure étoile, c'est elle.OH CLAUDE QUI A CRAQUÉ ET JESSICA VA CHERCHER LA PREMIÈRE IMMUNITÉ !!!!Wow. J'avais oublié ça. Qui va avoir lesAllez le goûter est fini. Tout le monde va faire l'étoile maintenant. Je vois que des regards vicieux. Ça va être bieng.Je me suis sapé comme Jannik Sinner, j'étais prêt à suer comme un cochon. Là, j'ai l'impression d'assister à une boum un peu sympa, sans plus.Ça commence à me gaver ces demi-coïts du vendredi soir. Denis annonce sur les réseaux que c'est double immunité au passage. MAIS STOPPEZ LES PUBS.Sam annonce la couleur : «» ALERTE BALLLS ON THE TABLE.Régis, on l'entend 4 secondes par émission, mais ça fait mouche. Quel renard. Bel hommage à Marc-Éric Gueï.Vrai que Charlotte a déjà un vote contre elle. Elle commence à claquer des mollets la petite. Et si il n'y a aucune surprise, c'est passera pas le conseil.Moussa, il pense qu'il tient toutes les cartes du jeu entre les doigts alors qu'au fond, il a la sérénité de Modou Sougou.Et le mec a trouvé du manioc. Bon, ok, GOAT définitif. Il y a encore de la place dans le train. Demain, ça sera trop tard.» Je vous vois. Tous.Lever un cookie et dire «» . Bizarrement, Moussa n'a plus de dent contre le prince de la mer. Sam, lui, tire la tronche : c'est celui qui gagne qui mérite.Pendant que ça gobe des cookies et de la mousse, Téhéiura file réfléchir sur le camp. Enfin, il éternue plutôt et invoque les esprits. C'est brillant. Je m'en lasse pas. J'ai l'impression que Mushu va débarquer. «Quel joueur collectif. Figo de l'Euro 2000. Tout pour les autres. Il reçoit des bisous de partout. Il part seul sur le campement et laisse tout le monde grailler. Quel saint homme.Alors, le choix de Téhéiura et de la contre-proposition : Denis accepte. Et la récompense est pour... TOUT LE MONDE. C'est fort pour se racheter.Sam, quand il est énervé, il a le classique "faux chewing-gum" dans la bouche. Pourquoi les gens font-ils ça ? Éclairez ma lanterne.J'avais déjà oublié Joseph. Ça me fait penser qu'au rayon des oublis, aujourd'hui, j'ai repensé à Adil Hermach.Yayéyéyéyéyéyéyéyahahayéyéyéyéyé !On y est. On lance le 4-4-2 classique : pop-corn, chartreuse, calepin pour prendre des notes. Force et honneur.Allez, envoyez Denis !!! SHOW MUST GO ON !Fais pas la gueule, y'a pas de petit plaisir. Chaque minute passée sur cet île est une minute que tu passeras de moins sur. Il paraît que c'est tendance.Que c'est long les préliminaires.C'est l'heure de Parions Koh. Vous voyez qui tomber ce soir ? J'ai peur d'une surprise Sam, de mon côté. Si vous voulez avoir des nouvelles de Claude, il nous a ouvert son coeur.avec Camille Combal x Canteloup. Je vais ouvrir une deuxième bière. Tout pour l'oubli.Merci à Louis Bodin. Pour tout.