Live : Koh-Lanta, épisode 7

Une semaine après l'élimination haletante de Pholien, nouveau vendredi sur l'archipel de Kadavu avec les premières leçons post-réunification et l'annonce de nouvelles alliances. À vos flambeaux.

Par Maxime Brigand

» You know it : Claude file en finale. Face à... PUBLICITÉ. WAAAAAAH. Allez, on enchaîne avec une nouvelle: pourquoi les canards sont toujours à l'heure ?J'entends déjà les «» . Non, Sam, c'est Juninho : ça a bossé à l'entraînement et ça tape lucarne à chaque fois. Teheiura brise la flèche de Teheiura.Ouuuuuuh que c'est dur à avaler pour Moussa. Sam reprend la main et pète la flèche de Charlotte. Là, c'est Game of Thrones.OUI : TEHEIURA QUI REBONDIT ET BRISE L'HÉGÉMONIE DE SAM ! Il s'en va casser la flèche de Moussa.Changement de stratégie pour Sam. Naoil qui tombe. Qui en plus a de la compassion. Respect madame, respect !On peut finir l'aventure quand même ?Sam. Je me roule en boule dans mon salon. Respecte toi Sam : brise Teheirua. Sinon, t'es mort.Ça réveille des mauvais esprits, comme le confinement. Pauvre Sam.Va falloir arrêter. Sam enchaîne une cinquième flèche d'or. Sam des bois. Et la flèche de Règis est brisée. Non... Celle d'Alexandra. Ils vont tous en avoir après lui c'est terrible le talent.4 À LA SUITE !!!!! SAMIIIINAAAAATOOOOOR ! IL CASSE LA FLÈCHE D'INÈS.BORDEL ET SAM QUI TOUCHE PLEIN CENTRE. C'EST HISTORIQUE ! ET JESSICA QUI SORT ( «» . C'EST LE MAÎTRE DU JEU.OUIIIIIII SAM QUI ENCHAÎNE ET QUI CASSE LA FLÈCHE D'ÉRIC !» Rien à jeter chez Sam Le Pirate.WOW. Y'a un niveau impressionnant. SAM QUI TAPE LE PLUS PRÈS DE LA CIBLE.Quel plaisir le cassage de flèches. C'est pire qu'une VAR hein.Ouiiiiiiii le zouk de Moundir !Avec une bourse, tout le monde devient dingue. «» Moyen ça, Denis.Allez, la petite troupe rejoint Denis. En joue messieurs. La fête va bientôt commencer. «Sam, c'est vraiment le Gourcuff des débuts. Tout est brillant.Bien sûr, LE TIR À L'ARC ! I LOVE THIS GAME. Bah ça, désolé, c'est pour Teheirua. Loin de moi l'idée de le faire passer pour Mimi-Siku. Régis, par contre, qui estime être costaud à la visée grâce aux jeux vidéos et qui veut faire fermer le clapet de sa petite chérie. Sceptique, sauf s'il a poncé comme nous tous Athènes 2004 sur PS2. #TeamCloques.Et Ahmad qui déguise Moussa en Geppetto.Ça blablate pour pas grand chose quand même. Ça pinaille.Et c'est reparti pour lesur le Pep Guardiola de Givors !» Le Moussa salopette, ça reste mon Roi de la saison. Donc là, Ahmad vient de trahir son accord avec Moussa : c'est terminé, la guerre est de nouveau ouverte.21h19 : on est toujours dans le briefing.Vrai problème : j'ai perdu mon monocle. J'ai les yeux qui brûlent. Trêve de galéjade, allez.Je vous partage déjà mon pincement au coeur de la saison : je sens que c'est la compétition de trop pour Teheiura. Ça me coûte.Cette chemise. Cette musique. Ces visages. Ce sable. Ces tribus. Ces chutes. Ces larmes. Brrrr.Messieurs.... HAJIME !!!!!Je ne vais pas vous cacher que j'ai prêté allégeance à Sam. CECI EST NOTRE PROJET ! (Oui, il me rappelle le regretté Alexandre Doskov, qui n'est pas disparu mais qui a simplement préféré la musculation à sa carrière d'amuseur public, ce qui est tout à son honneur).J'ai toujours assez mal géré l'attente. Là, je joue avec un couteau. Pas sûr que mon hémorragie me permette d'aller jusqu'au bout de ce live.: que dit un escargot quand il croise une limace ?Vous tenez bien vos carnets de bord ? N'hésitez pas, trempez la plume dans la plaie.#KeepAhmadAlive.Allez musique.C'est long cette saloperie.Petit rappel, on a perdu Pholien la semaine dernière. Tant pis. Cette semaine, je mets une pièce sur l'éviction d'Éric, la plaisanterie a assez duré. Et vous mes oisillons ?Je suis contre tout ce qui touche à Nicolas Canteloup. Absolument tout. Donc je suis aussi contre Alessandra Sublet. C'est dit.