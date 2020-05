Dernier Live Insta : défie Pierre-Alain Frau à un quiz foot à 17h !

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Toutes les bonnes choses ont une fin. Les mauvaises aussi.Qui dit fin du confinement, dit fin des Lives Instagram quotidiens. Et pour conclure en beauté ces sessions de Gym Tonic ou musculation de vos cerveaux à travers des quiz de connaissances et culture foot interactif, on a fait appel à un grand nom du football français : rien d'autre que, messieurs-mesdames !Au programme : des questions Sochaux, Losc et Paris, des charades, un blind-test et des anecdotes. À gagner : des abos ou livres So Foot et la possibilité de poser directement une question à la légende.Alors enfile ton maillot Wilson Oruma, révise ton histoire de Peugeot, et rejoins-nous pour cette grande dernière sur le live du compte Instagram de So Foot