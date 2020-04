Live à 17h sur l'Instagram de So Foot avec Steve Savidan

T’as fini en un jour la saison 2 de Sunderland ‘Til I Die ? T’en peux plus des vidéos de mecs jonglant avec du PQ ? Tu sais pas comment occuper ta semaine avant le prochain live du championnat biélorusse ? So Foot et le Vrai Foot Day, notre journée qui célèbre le foot du dimanche et ses acteurs, ont pensé à toi.



On a fait appel au meilleur ancien international français à 1 sélection pour égayer ta semaine et faire suer ton corps de lâche. Chaque mardi et jeudi désormais, à 17h, l'immense Steve Savidan animera « Gym Tonic » en compagnie de Christophe, journaliste maison.Au menu : une session d’entraînement (physique + technique) à l’heure de l’apéro, du quiz foot, du blind-test, des anecdotes, des guests, une recette de cocktail et des cadeaux à gagner.Enfile ton pire maillot, ton short le plus dégueulasse, et rejoins nous sur le live du compte Instagram de So Foot Pour les retardataires ou ceux qui télétravaillent réellement, la session sera visionnable quelques retrouver après en rediffusion sur le compte Instagram du Vrai Foot Day.