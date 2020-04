Live Insta à 17h : viens défier Jérôme Alonzo à un quiz foot !

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chaque jour à 17h, viens muscler ton cerveau en défiant un invité lors d'un quiz de connaissances et culture foot.Après Steve Savidan, Sidney Govou, Benjamin Nivet, Jérémie Janot et Claude de Koh-Lanta la semaine dernière, tu as encore rendez-vous avec un pur produit de notre chère Ligue 1 des talents dans Gym Tonic ce lundi :Au menu : des questions Sainté, PSG et L1, des charades, un blind-test et des anecdotes. À gagner : des cadeaux So Press et la possibilité de lui poser directement une question.Alors enfile tes gants porte-bonheur, révise ton histoire de France, et rejoins-nous sur le live du compte Instagram de So Foot