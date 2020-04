Live Insta à 17h : viens défier Jérémie Janot à un quiz foot !

T’as fini en un jour la saison 2 de Sunderland ‘Til I Die ? T’en peux plus des vidéos de mecs jonglant avec du PQ ? Tu sais pas comment occuper ta semaine avant le prochain live du championnat biélorusse ? So Foot a pensé à toi.



Chaque jour à 17h, viens muscler ton cerveau en défiant un invité lors d'un quiz de connaissances et culture foot.Après Savidan lundi, Govou mardi, Nivet mercredi, tu as encore rendez-vous avec un super-héros dans Gym Tonic ce jeudi:Au menu : des questions ASSE & MMA, des charades, un blind-test et des anecdotes. À gagner : des cadeaux So Press et la possibilité de lui poser directement une question.Alors enfile ton slip et ton masque porte-bonheur, révise ta géographie du Forez, et rejoins-nous sur le live du compte Instagram de So Foot