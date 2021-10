Live : 1re journée du Vrai Foot Day 2021

Le défi des 1000 tours de terrain en 24h, le match des Chauves contre les Chevelus en Vendée, le tournage des footballeurs de l'AS Menislaurentais qui sont montés à Paris déguisés en Vikings, les 24h de jonglage des Léopards de St-Georges, les matchs déguisés de Macornay et Bonnebosq et tant d'autres... Pour vivre en temps réel les événements fous du samedi de 3e édition du Vrai Foot Day, notre journée d'hommage au foot amateur, c'est par ici.



Par Florian Cadu, Andrea Chazy et la rédaction de So Foot

Jonglages toute la nuit pour les Leopards de St Georges, mais aussi tours de terrain à foison chez CO Rochetaillée. Enfin, pas pour tout le monde…Pour ce qui est du repas du foot de l’ES Bonnebosq, on ne nous avait pas menti.De son côté, la Team Bar’ouette se préparait pour son périple Pendant ce temps-là, ça s'échauffait à Liège au FC Apicoles...Certains clubs ne vous ont pas attendu pour démarrer l'événement, et ont carrément entamé l'affaire dès hier soir. Avec, par exemple, les Leopards St Georges et leur défi totalement dingue "24h de jongles". A 21 heures, ça donnait ça :Au programme de ce samedi, une nouvelle journée de célébration et de médiatisation des buts du pointu, des chasubles qui puent, des bénévoles et des troisièmes mi-temps... Mais surtout, des projets complètement fous que vous pouvez retrouver ici Salut la compagnie, salut les amateurs du VRAI FOOT et donc du VRAI FOOT DAY ! Est-ce que vous êtes prêts à vivre un week-end de zinzin avec tous nos clubs partenaires, pour fêter dignement le foot amateur français (et belge !) ? Alors, c'est parti !