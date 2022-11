Liste des Bleus : Qatar Academy

À treize jours de l'entrée en lice des Bleus au Mondial, Didier Deschamps va distribuer, mercredi soir, au 20 heures de TF1, sa liste de convoqués pour grimper dans l'avion direction Doha. Mais que faut-il en attendre ?

Tracer une route

Par Maxime Brigand

Les boulons ont sauté un par un. Après avoir sacrifié son genou gauche pour l’histoire, un premier, Samuel Umtiti, est tombé de la structure il y a maintenant plus de trois ans et espère désormais tout simplement. Un second, N’Golo Kanté, blessé aux ischio-jambiers, a été dévissé mi-octobre au bout de longs mois passés à lutter avec un corps qui ne le laisse que rarement tranquille depuis quatre ans. Puis, il y a quelques jours, c’est un troisième, Paul Pogba, que l’on a vu sortir de son écrou et déclarer forfait , amputant Didier Deschamps de son chef de meute et d’une boussole au profil unique, l’équipe de France ne possédant à ce jour aucun autre milieu capable de se marrer sous pression aussi efficacement que le joueur de la Juventus, exception faite d'un Tanguy Ndombele dans un bon jour . Avant de se poser sur les dunes, voilà donc le sélectionneur des Bleus privé de trois des quatre pions de son carré axial si dominant au Mondial 2018, le dernier, Raphaël Varane, recordman des dégagements défensifs en Russie, ayant finalement réussi à gagner son contre-la-montre médical, même s’il existe un doute étant donné que le défenseur de Manchester United ne jouera pas la moindre seconde avant le début de la Coupe du monde. Les derniers jours ont été plus doux pour Deschamps, dont l’automne a été flingué par un enchaînement de pépins assez rares, mais l’heure est évidemment à quelques questions au moment où le premier entraîneur de France s’apprête à débouler au 20 heures de TF1, mercredi soir. La première est de savoir à combien compte-t-il partir au Qatar ? 23, 24, 25, 26 ?Lors de ses dernières apparitions micro sous le nez, Didier Deschamps n’a pas caché grincer des dents à l’idée de faire grimper 26 joueurs dans l’avion. Selon les derniers bruits, il pourrait plutôt emmener 24 ou 25 éléments. Autre question : que faire de certains blessés des dernières semaines ? Touché au mollet et absent des gazons depuis le 22 septembre, Mike Maignan, qui devrait quand même figurer dans la liste afin d’être observé par le staff des Bleus à Clairefontaine, pourrait être trop juste et serait, en cas de forfait, certainement remplacé par le sage Steve Mandanda, assez remarquable avec le Stade rennais depuis le début de saison. Presnel Kimpembe, lui, se bat avec un tendon d’Achille abîmé et doit normalement reprendre l’entraînement collectif avec le PSG jeudi alors qu’il n’a disputé que dix petites rencontres toutes compétitions confondues cette saison. De son côté, Karim Benzema devrait être remis des douleurs ressenties au quadriceps de sa cuisse gauche depuis une dizaine de jours. Le feu va normalement aussi être vert pour Lucas Hernandez, qui a rejoué ce week-end avec le Bayern face au Hertha Berlin et mardi soir lors de la démolition du Werder Brême, ainsi que pour Lucas Digne et Jules Koundé. Ce que l’on sait est aussi ce que Didier Deschamps répète depuis plusieurs semaines : il refusera d’emmener dans ses valises un joueur en incapacité physique de jouer le premier match face à l’Australie, prévu le 22 novembre. Il l’a redit il y a quelques jours à Brut :L’autre certitude est qu’à l’heure de présenter les convoqués pour le troisième Mondial de son mandat, Deschamps manque de certitudes. Il est aujourd’hui difficile de savoir avec précision qui seront les élus de son secteur défensif, quelle sera l’animation choisie par l’équipe de France, qui n’a gagné qu’une seule de ses six dernières rencontres, pour commencer la compétition - le 3-4-1-2 devrait dans un premier temps être conservé pour maintenir Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé au centre des circuits, mais la pose d'un 4-3-3 dès le match face à l'Australie n'est pas à exclure - et quels seront les milieux envoyés dans la bataille (le duo Tchouaméni-Rabiot tient pour le moment la corde, mais les deux hommes n’ont commencé que deux matchs ensemble), alors que les dernières sorties ont confirmé le déficit de créativité du secteur lorsque Pogba est absent. Au milieu de ce tableau fragile, qui possède quand même des lumières rassurantes comme la forme étincelante de Christopher Nkunku, une surprise peut-elle se faufiler ? Plusieurs noms (Martin Terrier, Manu Koné, Khephren Thuram, Axel Disasi...) ont récemment circulé, mais il semble peu probable de voir débarquer un invité à zéro cape là où Marcus Thuram, absent du groupe depuis l’Euro, mais devenu troisième meilleur buteur de Bundesliga dans le sillage de son changement de rôle récent, peut croire à un ticket.Un ticket que devrait recevoir Olivier Giroud, dont l’horoscope est au beau fixe depuis plusieurs semaines, lui qui semble prêt à venir à Doha en acceptant un rôle de plan B et qui a encore le record de Thierry Henry dans l’œilleton. Les choix d'un Deschamps à un carrefour sont d’autant plus importants qu’il n’aura cette fois que quelques jours, et non une grosse vingtaine, pour tracer une route - le dernier championnat d'Europe nous a prouvé que football de sélection (l'Italie, l'Espagne, le Danemark) ne rime pas nécessairement avec impossibilité de développer une identité de jeu affirmée - qui doit permettre trois choses aux Bleus : retrouver de la sérénité, gommer le souvenir d’un dernier Euro traversé dans le flou et sans jamais avoir réussi à choisir un costume tactique, et éviter d’entretenir la tradition des tenants du titre se faisant découper la tête au premier tour. Mercredi soir, le sélectionneur, qui avait tâtonné en 2016 et en 2018 avant de basculer en 4-2-3-1 jusqu'en finale, va choisir ses nouveaux boulons et le dessin de la structure pourra ensuite commencer. A-t-il peur ? Il a répondu en plein été, à L'Équipe Ça et rien d'autre : on connaît la musique. On en connaît aussi les limites.