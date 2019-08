Ikoné et Laporte, cape et déter

Pour affronter l'Albanie (7 septembre), puis Andorre (10 septembre), Didier Deschamps a décidé d'offrir à Jonathan Ikoné sa première convocation et de redonner sa chance à Aymeric Laporte, deux ans après son dernier séjour chez les Bleus. Résultat, Samuel Umtiti restera sur son canapé.

Ikoné à découvrir

« Les Espoirs, c'est la passerelle. Il y en a énormément qui sont passés par là, même si certains d'entre eux ont sauté la case. J'ai pris Jonathan aujourd'hui, je peux en prendre d'autres à l'avenir. »

Umtiti prend Laporte sur les doigts

« Je n'oublie pas évidemment ce que Sam a apporté à cette équipe. Il était déjà dans une situation au mois de mars qui n'était pas simple, au mois de juin encore moins. Là, la saison est repartie et il n'est pas titulaire. »

Trois mois sont passés depuis le dernier rassemblement de l'équipe de France. Au mois de juin, les Bleus s'étaient notamment ramassés en Turquie (2-0), avant de respirer en Andorre (0-4). Mais le soleil de l'été a eu tendance à tanner ces résultats autant que la peau de Didier Deschamps, qui a révélé ce jeudi une liste dont la plupart des ajustements ont été dictés par les états de forme et de service. Ce sont ainsi quatre champions du monde en titre -Lucas Hernandez, Corentin Tolisso, Steven Nzonzi et Nabil Fekir- qui remplacent numériquement Ferland Mendy, Tanguy Ndombele, N'Golo Kanté et Florian Thauvin, tous indisponibles. Ainsi, les véritables surprises de cette conférence de presse viennent des deux derniers: blessé ce dimanche face à Toulouse, Kylian Mbappé laisse sa place à Jonathan Ikoné, alors que Samuel Umtiti cesse de faire de la résistance et cède la sienne à Aymeric Laporte. Tout ça avec deux adverbes bien différent : «» pour Ikoné, «» pour Laporte.Pour l'attaquant du LOSC, cette récompense arrive moins de 24 heures après une nouvelle démonstration de son club face à Saint-Étienne . Pour justifier sa première présence dans une liste A, Deschamps s'est d'abord appuyé sur «» , où le chef des Bleus a pu apprécier «» (trois réalisations, dix passes décisives en Ligue 1 la saison dernière,). Mais le sélectionneur a aussi suivi de près le championnat d'Europe espoirs, disputé au mois de juin dernier, lors duquel les Bleuets ont décroché leur qualification pour les JO de Tokyo. «» Une invitation à la patience pour Moussa Dembélé et Houssem Aouar, accompagnée d'un clin d'oeil à un absent.Car la convocation de "Jorko" est également due aux nombreuses «» , notamment celle de Kylian Mbappé . Ironie de l'histoire : les deux joueurs sont de la même génération et se sont côtoyés à l'AS Bondy, avant d'emprunter chacun des chemins différents. À Ikoné de marquer suffisamment de points durant ce rassemblement, puis avec le LOSC, pour espérer un jour partager une semaine à Clairefontaine avec son copain d'enfance lorsque ce dernier sera retapé.Aymeric Laporte fût aussi un temps l'un des piliers chez les Espoirs. Sauf que pour le défenseur de Manchester City, l'histoire ne fût pas aussi simple avec les A. Voyant régulièrement son nom oublié des listes de Deschamps, le garçon a même été courtisé un temps par la sélectionespagnole. Bien que convoqué une première fois en septembre 2016 sans entrer en jeu, puis rappelé un an plus tard pour pallier une blessure d'Adil Rami, son compteur capes est toujours bloqué à zéro, à 25 ans. Miracle : après pas mal d'attentes, le champion d'Angleterre figure bien cette fois-ci aux côtés de Raphaël Varane, Kurt Zouma et Clément Lenglet. «, justifie solennellement Deschamps.» Sans le citer, tout l'auditorium sait que ces autres sont d'abord Samuel Umtiti, absent pour la première fois d'une liste depuis le Mondial 2018, sans que cela ne soit justifié par un certificat médical.Mais, après une saison laborieuse au Barça, minée par les blessures, la sentence devait tomber pour Big Sam. Et c'est non sans émotion que Didier Deschamps a dû rayer son nom des petits papiers : «» La logique de groupe de Deschamps est ainsi mise à mal. «, poursuit-il.» Et, cette fois, la porte s'est donc ouverte pour Aymeric.