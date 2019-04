Lisandro López refuse un retour en sélection... U23

? #Argentina #Sub20 ?? | "Hablé con Lisandro Lopez y me agradeció mucho que haya pensado en él para una lista en los #JuegosPanamericanos, no solo por lo deportivo, sino que también en lo humano, pero que prefería hacer una buena pretemporada y no cortarla" @bochabatista pic.twitter.com/RHmDoMwa8K — La Oral Deportiva (@LaOral630) 9 avril 2019

DDG

Une barbichette au milieu des imberbes ?L'idée avait de quoi séduire mais elle ne sera pas concrétisée. A 36 berges, Lisandro López aurait pu faire son retour en sélection argentine... avec les U23. L'ancien Lyonnais, meilleur buteur de D1 argentine et acteur majeur du sacre du Racing cette saison, a été approché par le sélectionneur des U20 et U23 de l'pour participer aux Jeux panaméricains U23, ayant lieu entre fin juillet et début août. Trois joueurs de plus de 23 ans par compétition sont en effet autorisés.Mais « Licha » , sept sélections en A, a dit non. Pas par désamour patriotique mais par volonté de se concentrer sur son club. Et son raisonnement a convaincu le sélectionneur Fernando Batista : «. »Sinon, Lionel Messi est aussi dispo et il n'a que 31 piges.