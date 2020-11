Lisa Zimouche, tout est une question de freestyle

Championne du monde à seulement 15 ans, Lisa Zimouche, qui en a 21 aujourd'hui, a connu une ascension fulgurante dans le milieu du freestyle. Connue et reconnue, sur les réseaux sociaux comme en dehors, elle apparaît même dans le mode Volta de l’incontournable FIFA 21. Portrait d’une artiste sportive qui brille balle au pied, mais aussi par son engagement pour les autres.

« Je n’avais pas de jeux vidéo, rien »

Ball and body control pic.twitter.com/Z2xN8WRfb9 — Lisa Zimouche (@Lisafreestyle) January 3, 2020

« Si Pogba veut se reconvertir dans le freestyle, il peut y aller très facilement ! »

Catch me on FIFA 21 in the new Volta mode Living a dream pic.twitter.com/V55nkhGqQL — Lisa Zimouche (@Lisafreestyle) October 8, 2020

Par Quentin Ballue

. Les paroles de Drake collent parfaitement au parcours de Lisa Zimouche. Pour la championne du monde de freestyle, tout a démarré sur un city-stade de Malakoff, dans les Hauts-de-Seine. Aujourd’hui, elle compte plus de deux millions d’abonnés sur Instagram et côtoie régulièrement des stars internationales. Parmi celles à déjà avoir croisé sa route, Drake, justement. C’était en 2017, et la freestyleuse n’avait alors que 17 ans."Viens avec ta balle, on va jouer.", sourit-elle.Le foot avait tout d’une évidence pour Lisa., s'exclame-t-elle.Lisa prend sa première licence à l’âge de 7 ans, mais se tourne aussi très vite vers le freestyle :Lisa joue même au PSG de 14 à 16 ans.qui lui permet d’acquérir davantage de discipline.fitElle dit toutefois stop pour se concentrer sur le freestyle.Moins de contraintes, plus de libertés. En bref, plus adapté :Sacrée championne du monde de panna soccer – une compétition de petits ponts – en 2014, la jeune femme perce dans legrâce aux réseaux sociaux. Ses vidéos attirent l’attention et, de fil en aiguille, la tirent vers le haut., analyse-t-elle. Les heures passées à s’exercer balle au pied ont payé.Si la pandémie de coronavirus a freiné sa, Lisa Zimouche enchaîne habituellement les voyages et les événements. Celle qui se considère comme une artiste sportive,, retrouve dans ce rythme de vie les mouvements et la liberté qu’elle apprécie tant dans la pratique du freestyle :Le talent de la Franco-Algérienne a attiré les plus grands. Elle a ainsi collaboré avec Nike, Adidas et Puma, ce qui lui a permis des personnalités qui lui semblaient inaccessibles quand elle s'abîmait les genoux sur le city-stade de Malakoff : Gigi Buffon, Mario Balotelli, Ronaldinho, Usain Bolt, Joel Embiid, Neymar... Le tableau de chasse a de quoi faire tourner la tête. Paul Pogba y figure lui aussi., se rappelle-t-elle.Le freestyle séduit d’ailleurs au point que le jeuinclut une expériencedepuis l’édition 2020, sous l’appellation Volta. Le nouvel opus, sorti début octobre , permet même aux amateurs de croiser la route de Lisa dans le mode histoire :"Évidemment que je veux être dans le prochain FIFA !"Et la reconnaissance ne se limite pas au monde du ballon rond, en témoigne son rôle d’ambassadrice de la prestigieuse académie Laureus, qui promeut les bienfaits multiples de la pratique sportive. Sa, la Francilienne l’utilise aussi pour les autres. Elle s’est engagée avec Common Goal, le projet caritatif de Juan Mata, et s’implique partout où elle le peut pour faire bouger les choses. Pas un hasard si l’ONU l’a sélectionnée parmi les 20 femmes qui ont marqué l’année 2019.Invitée au siège des Nations unies l’an dernier, elle a participé au Forum des jeunes pour raconter son expérience et évoquer le changement des mentalités par le biais du sport., s'émerveille-t-elle.Déconstruire les préjugés et promouvoir le sport féminin sont des points cardinaux pour la jeune femme, attachée à ce que chacune puisse s'exprimer dans n'importe quel sport :Parmi ses prochains projets, reprendre la compétition, qu’elle avait laissée de côté plusieurs années, et passer son permis de conduire. Un objectif on ne peut plus concret, qui ne l’empêche pas de rêver :