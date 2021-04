Lirola, en Pol position

Arrivé dans un quasi-anonymat au mercato d’hiver, Pol Lirola rayonne depuis la prise de pouvoir de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM. Repositionné piston droit dans le 3-5-2 de l’Argentin, l’Espagnol n’en finit plus de régaler. Et a déjà convaincu Pablo Longoria de lever son option d’achat.

En 2016, dans une interview à la, Pol Lirola étalait son spleen. Expatrié depuis un an dans la Botte, l’Espagnol, prêté par la Juventus, découvrait la Serie A avec Sassuolo. Cinq ans plus tard, et après un passage mitigé à la Fiorentina, Pol Lirola a retrouvé la mer à Marseille, en janvier. Et comme par hasard : il s’éclate de nouveau sur le terrain. Prêté pour six mois à l’OM, le Catalan est un des hommes forts de la fin de saison marseillaise, ce que personne n’avait vu venir, à part Pablo Longoria, qui l’avait déjà attiré à la Juventus en 2015., prévenait lors de sa présentation celui qui n’était encore que directeur sportif de l’OM. Depuis, Longoria est devenu président, et Lirola lui a donné toutes les raisons de lever l’option d’achat fixée à 12 millions d’euros.Pourtant, c’était loin d’être gagné. À son arrivée, le joueur formé à l’Espanyol débarque dans un collectif amorphe, « mené » par André Villas-Boas, et au cœur du conflit entre la direction et les supporters symbolisé par la prise de la Commanderie., apprécie Éric Di Meco.Et il n’y a pas que le contexte qui a compliqué ses débuts, comme le souligne une autre légende du club, Manuel Amoros :Car à l’image de l’ancien latéral droit de l’OM, tout le monde a vite compris que Pol Lirola n’est pas un grand défenseur :À l’heure d’évoquer ses modèles, l’Espagnol - biberonné par Lichtsteiner à la Juventus - cite pourtant Philipp Lahm. Mais aussi, et surtout, Daniel Alves.Ce qui semble bien plus logique aux yeux de Rolland Courbis :Et effectivement, depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc et le passage en 3-5-2, Pol Lirola revit à l’OM., note Di Meco. Avec un doublé et une passe décisive sur les deux derniers matchs contre Lorient et Reims, Lirola performe effectivement. Des statistiques à faire pâlir certains joueurs offensifs à la Commanderie., plaisante Courbis, sous le charme, certes, mais qui demande à voir. Pour Manuel Amoros, c’est tout vu :Élu meilleur latéral droit de l’histoire du club, Amoros sait de quoi il parle. Il ajoute :Ce qui n’est pas une surprise selon Di Meco, qui voit dansla parfaite illustration des récents propos du président Longoria sur l’individualisation de la formation en France Mais qu’en pense le principal intéressé ? Sans surprise, il est d’accord, comme il l’avouait après son doublé salvateur contre Lorient Un repositionnement qui lui sourit, mais qui profite aussi à Florian Thauvin, replacé dans le cœur du jeu grâce aux efforts répétés de Lirola dans le couloir droit :, développe Amoros. Une complicité confirmée par Lirola lui-même :Forcément, cette amitié naissante fait des dommages collatéraux. Dans cette histoire, le cocu se nomme Hiroki Sakai. Quand il a vu arriver sa doublure en janvier, le Japonais a certainement apprécié la perspective de pouvoir souffler un peu, enfin. Mais il ne devait pas s’attendre à perdre son statut d’indéboulonnable aussi vite. Le problème de Sakai, c’est que tout aussi combatif et irréprochable qu’il soit derrière, il n’apporte rien offensivement, souligne Amoros :Une rétrogradation dans les règles de l’art pour le Japonais, défendu par coach Courbis :Autrement dit, si Jorge Sampaoli pérennise son 3-5-2, l’avenir de Pol Lirola à l’OM s’annonce radieux. À condition que celui-ci s’écrive bien sur le Vieux-Port, car là est tout le problème : l’Espagnol n’est prêté que jusque cet été, et son option d’achat à 12 millions d’euros reste un frein à cause des finances du club., tranche Di Meco., estime de son côté Courbis, qui pose toutefois une condition : prolonger Amavi pour avoir un joueur du même calibre dans l’autre couloir. Un avis partagé par Amoros :En tout cas, après son doublé contre Lorient, le principal intéressé a été plus clair que le buteur polonais sur ses intentions :(Rires.)Pas sûr que ce soit un argument pour convaincre Pablo Longoria, depuis que son petit protégé s’y est fait arrêter lors d’une fête clandestine en mars. Mais des arguments, l’Espagnol en montre suffisamment sur le terrain.