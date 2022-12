Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'Argentine en Coupe du monde

Leo Messi devient ce soir à la fois Seul meilleur buteur encore en activité en Coupe du monde devant Thomas Müller Seul meilleur buteur de la sélection Argentine en Coupe du monde devant Batistuta #Messi | #ARGCRO pic.twitter.com/8sEIL9CUuB — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 13, 2022

La soirée des records.En plus d'être devenu, ce mardi contre la Croatie, le joueur à compter le plus de matchs disputés en Coupe du monde (25, autant que Lothar Matthäus) , Lionel Messi a donné une autre tournure à sa demi-finale à la 34minute de jeu. En trompant Dominik Livaković sur penalty, le Parisien a inscrit son onzième but en Coupe du monde. Un total qui fait de lui le meilleur buteur argentin dans la compétition, devant Gabriel Batistuta (dix réalisations), Guillermo Stabile et Diego Maradona (huit pions chacun).Le maître à jouer de l'a rejoint Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs de cette édition 2022. Et pour couronner le tout, le septuple Ballon d'or est en outre devenu le meilleur buteur en activité du tournoi planétaire, devant Thomas Müller.N'en jetez plus !