Messi : « Aujourd'hui, je veux profiter de chaque moment »

Par Maxime Brigand, à Doha

La Puce et les poils.À la veille de l'entrée en lice dans ce Mondial 2022 de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite, Lionel Messi s'est présenté en conférence de presse, ce lundi, et a versé des gouttes de nostalgie sur une salle blindée, à Doha. Une salle qui l'a ensuite applaudi et a hurlé son nom.Je vais bien, je suis en forme, il n'y a aucun problème. Je sais qu'il y a eu des rumeurs sur ma condition physique, mais ce n’était que de la précaution, rien d’extraordinaire. Cette Coupe du monde est différente, se joue à une période différente de l'année, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer, mais nous sommes prêts même si l'atmosphère avant un premier match est toujours particulière.Honnêtement, non. Je le répète : je me sens bien. Une fois que nous aurons disputé un certain nombre de matchs, ça ira encore mieux. Je n'ai rien fait de différent, j'ai simplement pris soin de moi, j'ai travaillé. C'est un moment très particulier pour moi. C'est probablement la dernière Coupe du monde de ma vie, l'heure pour nous de faire de notre rêve une réalité.Ce groupe me fait penser à celui de 2014, où on avait aussi une équipe solidaire, unie, qui savait très bien comment elle voulait jouer. Nous devons simplement continuer à faire ce qu'on fait depuis de nombreuses années. Nous nous sentons bien collectivement même si ce sera le premier Mondial pour beaucoup de joueurs de l'effectif. Il faut gérer cette situation, mais je pense qu'après les cinq premières minutes de la compétition, toute l'appréhension sera déjà évaporée. Nous avons gagné une Copa América, ça nous a donné de la confiance et nous a enlevé un peu de pression.C'est fantastique et je suis très reconnaissant de tout l'amour que j'ai reçu tout au long de ma carrière. Vraiment très reconnaissant.Je me sens plus mature et aujourd'hui, je veux quitter cette cinquième Coupe du monde en ayant joué avec intensité, en ayant profité de chaque moment. Je ne sais pas si je suis dans la meilleure période de ma carrière, mais ce qui est sûr, c'est que je profite beaucoup plus de tous les petits détails, de toutes les petites choses, de prendre du plaisir. Avant, je ne pensais qu'à gagner tous les trois jours et je suis peut-être passé à côté de certains moments de ma carrière à cause de ça. Je ne veux pas penser au passé, à 2014. Il nous faut réessayer, peut-être que nous y arriverons, mais encore une fois, je veux dire à mes jeunes coéquipiers qui découvrent ce tournoi de profiter de chaque moment. Lorsque j'avais leur âge, je n'avais pas le temps de profiter, mais il faut le faire. Qui sait si on aura la chance de participer de nouveau à une Coupe du monde ? Il faut tout prendre : l'ambiance, l'atmosphère, les moments avec les fans... À 35 ans, je vois les choses comme ça.