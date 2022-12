Lionel Messi annonce que la finale sera son dernier match en Coupe du monde

Leo Messi confirmó que se despide de las Copas del Mundo. Que sea como se lo merece... "Son muchos años para el siguiente y no creo que me dé", le contó a Olé. https://t.co/L7W6oDgJqW — Diario Olé (@DiarioOle) December 14, 2022

On s’en doutait et on le redoutait.Dans la foulée de la qualification de l’Argentine en finale de Coupe du monde, Lionel Messi a confié au média argentinque ce sera son dernier match dans un Mondial. Pas une énorme surprise quand on sait qu’il aura 39 ans lors de la prochaine Coupe du monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique.Le joueur du Paris Saint-Germain aura encore brillé dans ce Mondial. Il est actuellement le meilleur buteur ex aequo avec cinq réalisations, ainsi que le meilleur passeur ex aequo avec trois offrandes.disputera dimanche la deuxième finale de Coupe du monde de sa carrière en espérant une meilleure issue que la première, perdue face à l'Allemagne en 2014.Histoire de finir en apothéose son histoire dans cette compétition.