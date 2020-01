Limonest perd son rêve dans les dernières secondes

Limonest FC (N3) 1-2 Dijon FCO

Limonest (4-4-2) : Levionnois - Garcin, Kayombo, Leurent, Tanard – Bouzit, Canales, Lardière Prault – Rouvière, Simon. Entraîneur : Nicolas Pinard.



Dijon (4-3-3) : Runarsson - Ngouyamsa, Coulibaly, Lautoa, Mendyl - Marié, Balmont, Amalfitano - Soumaré, Sammaritano, Cadiz. Entraîneur : Stéphane Jobard.

EC

La tragédie de la coupe.Le rêve s'est envolé à la dernière seconde de la prolongation pour Limonest, battu au buzzer par Dijon. C'est cruel, très cruel.Pourtant, dès le début de match, le Petit Poucet montre qu'il a la dalle. Mais qu'il a peur, aussi, quand son latéral droit semble se claquer au bout de cinq minutes. Mais Garcin reprend sa place sur le terrain, et les Limonois font mieux que résister face au visiteur dijonnais. Si Levionnois doit dégainer un belle parade sur une tête de Cadiz peu après la demi-heure, ce sont bien les locaux qui ouvrent le score au Groupama Training Center. Le centre est long, Bouzit au second poteau, la reprise puissante : ça fait ficelle et Décines chavire.Une joie de courte durée : cinq minutes à peine et Cadiz profite d'un coup de billard pour marquer en force. Insuffisant pour calmer les joueurs de Pinard qui rendent coup sur coup dans un match qui gagne en intensité. Tannard touche la barre de Runnarsson après l'heure de jeu, Cadiz lui rend la pareille dans les arrêts de jeu : ça fait prolongation.C'est le moment choisi par le destin pour entrer en jeu. Après 30 minutes passées à résister face aux crampes et aux Dijonnais, les Limonois craquent. À dix secondes de la fin. Une passe dans l'intervalle de Cadiz, un poteau rentrant de Mavididi, et c'est terminé pour le Petit Poucet. Les joueurs peuvent pleurer avant de se reprendre pour un tour d'honneur : le parcours fut beau, la fin n'en est que plus cruelle.