Lillo devient officiellement adjoint de Guardiola à City

We're delighted to announce that Juan Manuel Lillo has joined Pep Guardiola’s backroom staff as assistant coach ?⁣⁣? #ManCity https://t.co/gkmgeuRrSe — Manchester City (@ManCity) June 9, 2020

JB

Lillo et Stich.Dernier entraîneur du Pep Guardiola joueur (chez les Dorados de Sinaloa en 2006) et comptant parmi les mentors de ce dernier, l'Espagnol Juanma Lillo débarque officiellement à Manchester City pour officier aux côtés du technicien catalan. Plus jeune entraîneur de l'histoire de la Liga (à 29 ans, à Salamanque en 1995), aujourd'hui âgé de 54 ans et sortant d'une aventure chinoise au Qingdao Huanghai FC, Lillo entraîne depuis près de 40 ans (avec des passages sur les bancs du Real Oviedo, de Tenerife ou encore de la Real Sociedad) et a notamment été l'adjoint de Jorge Sampaoli au sein de la sélection chilienne puis au FC Séville. Pas de Xabi Alonso , donc.