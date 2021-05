Lille se complique la tâche dans sa course au titre

Pas inspiré ce dimanche soir et très peu dangereux offensivement, le LOSC a concédé le nul contre Saint-Étienne. Mais en évitant la défaite, le leader reste en bonne position pour le titre : il suffit désormais à Lille d'aller gagner à Angers pour être sacré, devant un Paris Saint-Germain qui s'est de son côté imposé.

117

La pression, pas toujours facile de la boire

Ne pas perdre, surtout ne pas perdre...

Lille (4-4-2) : Maignan - Çelik, Fonte, Botman, Reinildo (Bradarić, 89e) - Araújo (Ikoné, 63e), André (Xeka, 65e), Soumaré, Bamba (Sanches, 64e) - David (Yazıcı, 77e), Yılmaz. Entraîneur : Galtier.



Saint-Étienne (4-2-3-1) : Green - Debuchy (Youssouf, 82e), Sow, Kolodziejczak, Trauco - Camara, Neyou (Moueffek, 81e) - Hamouma (Aouchiche, 61e), Nordin (Abi, 62e), Bouanga - Khazri (Gourna, 71e). Entraîneur : Puel.

Lorsqu'il y a un joker dans un jeu de cartes, il est souvent sorti en fin de partie. Ça sert à ça, un joker : souffler lors d'un moment plus difficile, et se laisser du temps pour accomplir sa mission finale. Ce dimanche soir, Lille était en panne d'idée et a donc dégainé son joker qu'il conservait soigneusement sous sa manche pour conserver intactes ses chances de titre. Incapable de se mettre en position de victoire contre Saint-Étienne lors de cette 37journée (hormis sur un poteau touché par Yazıcı, dans le temps additionnel), le LOSC - qui n'a cadré que deux fois - a ainsi évité la défaite et n'a plus qu'à l'emporter contre Angers pour terminer la saison en pole position. Et même si le PSG s'est rapproché en s'imposant contre Reims, ce 0-0 concédé contre les Verts permet aux Nordistes de demeurer en position de force.Pas si facile, d'être dans la peau du lièvre. Sous la pression d'un Paris Saint-Germain qui plie vite sa rencontre en parallèle, Lille a du mal à emballer la partie. C'est d'ailleurs Saint-Étienne qui se procure la première occasion avec un essai de Denis Bouanga détourné par Mike Maignan, et qui tente le plus de frappes en première période (cinq contre trois, et surtout zéro cadré en faveur des locaux). Le LOSC a la possession (plus de 55%) et se fait dangereux via un Luiz Araújo imprécis face aux cages, mais ce n'est clairement pas suffisant pour espérer gober les trois unités. À la pause, le leader du championnat n'a donc plus qu'une longueur d'avance sur son dauphin et semble assez fébrile dans son attitude. Même si un nul ne serait pas forcément une mauvaise affaire, une victoire lors du week-end prochain étant suffisante pour atteindre le Graal dans ce cas.Sainté, lui, joue le jeu à fond. Bien organisée et solide, la formation de Claude Puel ne se laisse pas faire malgré un adversaire plus féroce depuis le retour des vestiaires. Il faut dire que les Verts profitent parfaitement du jeu brouillon proposé par les Lillois, trop peu inspirés pour donner du boulot à Green. Leur premier tir cadré, signé Boubakary Soumaré, n'intervient ainsi qu'à... l'heure de jeu. À l'autre bout du terrain, Sven Botman doit réaliser un sauvetage précieux afin d'éviter la mauvaise surprise. Pas franchement ravi par la prestation de ses hommes, Christophe Galtier procède alors à un triple changement. Juste après, alors que Zeki Çelik brille par une simulation, Jonathan David n'est pas loin d'obtenir un penalty sur un contact avec Mahdi Camara. Surtout, l'entrant Yusuf Yazıcı touche le poteau sur coup franc dans le temps additionnel. Mais rien à faire, le LOSC se contente de ce point. Qui lui permet de garder son destin en main, et ses rêves de titre en vie. Reste qu'à Angers, il faudra (sûrement) gagner !