Lille, une bonne tête de vainqueur

L'équilibre fait la force

La Ligue 1 peut sourire

Par Tom Binet

21 mai 2011. Sur la pelouse du Parc des Princes, Eden Hazard, Gervinho, Landreau, Rami et consorts peuvent laisser éclater leur joie : ils viennent d'être officiellement sacrés champions de France, après un match nul 2-2 face à la bande de Guillaume Hoarau. Près de sept ans plus tard, les Dogues n'ont pas (encore) validé le cinquième sacre de leur histoire, mais ils ont frappé un énorme coup sur cette même pelouse qui a couronné leurs aînés. Car oui, cette mouture du LOSC version 2020-2021 a repris la main dans la course au titre en couchant le PSG à la régulière. Surtout, la manière laisse entrevoir que les hommes de Christophe Galtier ne sont pas prêts de la laisser à nouveau à la concurrence.C'est bien connu, tout va très vite en football. Deux semaines à peine en arrière, à la veille de la dernière trêve internationale de la saison, les Dogues restaient impuissants face à Nîmes et concédaient un triste revers. Avant d'assister, depuis leur canapé, à la prise de pouvoir parisienne à Lyon dans la soirée. Auteurs de leur premier succès en terre parisienne depuis 1996, les Dogues ont cette fois renvoyé les Parisiens dans les cordes, eux qui se sont montrés incapables de proposer la moindre prestation cohérente face aux membres du Big Four cette saison (une victoire, un nul et désormais quatre défaites). À l'exception, justement, de ce déplacement dans le Rhône.Tout l'inverse des Lillois, qui brillent depuis le début de l'exercice par leur capacité à négocier parfaitement chaque virage important. Avec une seule et même recette : un collectif parfaitement huilé, capable de prendre le dessus sur les plus fortes individualités de ce championnat. Neymar, agacé et expulsé, en sait quelque chose. Benjamin André confirmait d'ailleurs ce constat au moment de refaire le match, au micro de Canal Plus :À savoir une victoire logique, et un bel uppercut infligé aux triples champions en titre. André :Domaine dans lequel les guerriers venus du nord sont particulièrement bien armés.Trois ans après une saison aux portes de l'enfer et de la relégation qui avait vu Christophe Galtier débarquer à Luchin pour jouer au pompier volontaire, voilà Lille qui n'a jamais compté autant de points à ce stade d'une saison dans son histoire. Le compteur affiche 66 unités, en 31 sorties. Une réussite qui doit beaucoup à l'ancien boss des Verts, même si ce dernier préfère mettre en avant ses ouailles., confiait-il à la chaîne cryptée, une fois le combat terminé.Pour une Ligue 1 meurtrie de toutes part cette année, un titre lillois serait en plus loin d'être une mauvaise nouvelle.Au contraire, l'histoire serait belle. Elle raconte que l'on peut encore mettre sur pied un projet ambitieux, guidé par un entraîneur qui connaît la Ligue 1 comme sa poche et qui débarque pour faire grandir de jeunes joueurs venus laisser éclater leur talent. Celle qui raconte que l'on peut aller dénicher un jeune buteur de vingt ans, lui maintenir sa confiance malgré de longs mois sans marquer et le voir crucifier Keylor Navas pour son huitième pion de l'année civile. C'est indéniable, cette équipe de Lille ressemble au Monaco 2017 et ferait un magnifique champion en mai prochain. Viendrait alors ensuite une question : Mike Maignan et ses potes pourront-ils offrir une vraie concurrence au PSG dans les années à venir, ou préfèreront-ils prendre exemple sur l'ASM évoquée ? L'idée - pas encore d'actualité - de voir Jonathan David remplacer Kylian Mbappé dans l'effectif parisien n'est peut-être pas si saugrenue, après tout.