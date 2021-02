Lille arrache le nul contre Strasbourg

Dominateur, mais trop approximatif pour être réellement dangereux, le LOSC s'est fait surprendre par Ludovic Ajorque avant la pause. Un retard d'un but que le leader est parvenu à combler dans les dernières minutes de la rencontre (1-1), grâce à José Fonte.

Sacré Ludo

Merci José

LOSC (4-4-2) : Maignan – Pied (Djaló, 73e), Fonte, Botman (Lihadji, 86e), Reinildo – Bamba (Weah, 60e), Soumaré (Xeka, 60e), André, Araujo (Yazıcı, 60e) – Ikoné, David. Entraîneur : Galtier.



Strasbourg (4-2-3-1) : Kawashima – Caci, Mitrović, Djiku, Guilbert – Sissoko, Aholou - Bellegarde (Chahiri, 80e), Thomasson, Liénard - Ajorque (Diallo, 70e). Entraîneur : Laurey.

Ouf. Ouf, ouf, ouf. Sauvés de peu, les Lillois. Éliminé de Ligue Europa ce jeudi après sa défaite contre l'Ajax , le LOSC est passé tout proche d'un second revers dans la semaine lors de la réception de Strasbourg (1-1). Heureusement pour le leader, mené à la pause à cause de Ludovic Ajorque, son capitaine José Fonte a offert un point à son équipe à la fin de la rencontre. Ce qui n'empêchera pas Christophe Galtier d'être remonté, après son 400match sur un banc de Ligue 1.Face à des Strasbourgeois toujours privés de Matz Sels, Mohamed Simakan et Lebo Mothiba, les Dogues monopolisent le ballon dès le début de la rencontre. Mais Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba sont trop maladroits, à l'approche de la surface alsacienne. En face, Strasbourg est tellement emmerdé par le pressing adverse qu'il a toutes les peines du monde à construire une action. Côté lillois, aucune frappe dangereuse n'est à signaler malgré le rush d'Ikoné ponctué d'un tir du droit beaucoup trop écrasé pour satisfaire Christophe Galtier (33). Une situation qui donne des idées à Frédéric Guilbert, lequel adresse un centre parfait sur le pied gauche d'un Ajorque buteur après une reprise de volée parfaite. Dans la foulée, et alors que Laurey est rentré aux vestiaires après des maux de ventre persistants, Mike Maignan sauve les siens à la suite d'un coup de casque d'Ajorque, encore lui (38). Le portier français est imité par Kawashima, dont la claquette permet à son équipe de conserver son avantage au score (42).Au retour des vestiaires, les Lillois savent qu'ils vont devoir varier leur jeu et multiplier les changements de rythme en étant surtout plus précis. Mais à l'heure de jeu, rien ne semble avoir changé. Ce qui agace toujours plus Galtier, l'entraîneur propulsant Xeka, Yusuf Yazıcı et Timothy Weah sur le pré. Trois changements qui réveillent les Lillois, à commencer par Ikoné qui vient buter sur Kawashima après un nouveau numéro de soliste (61). Et Xeka, dont la demi-volée n'est pas loin de venir se loger sous la barre (63). Le milieu portugais est dans tous les bons coups puisque c'est lui qui est proche de faire marquer Jonathan David, trop court pour pousser le ballon au fond (67). Il faut finalement attendre les dix dernières minutes de la rencontre et un coup de casque de Fonte, resté aux avant-postes, pour que le LOSC évite une défaite qui aurait fait tache. Avec ce nul, Lille reste leader de Ligue 1. Mais ses concurrents se rapprochent à grands pas. Les amateurs de suspense apprécieront.