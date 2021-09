Lille tombe à Salzbourg

Insuffisants tant physiquement que techniquement, les Lillois se sont logiquement inclinés sur la pelouse de Salzbourg, ce mercredi (2-1), malgré un but de Burak Yılmaz. Les Autrichiens ont su faire la différence grâce à deux penaltys convertis par l'inévitable Karim Adeyemi pour s'emparer de la première place du groupe G. Le LOSC, lui, est dernier.

Adeyemi, who else ?

Yılmaz, l'espoir vain

Red Bull Salzbourg (4-4-2) : Köhn - Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer - Sucic (Capaldo, 70e), Camara, Aaronson, Seiwald - Okafor (Sesko, 62e), Adeyemi (Adamu, 75e). Entraîneur : Matthias Jaissle.



Lille (4-4-2) : Grbić - Djaló, Fonte, Botman, Gudmundsson (Reinildo, 84e) - Weah (Bamba, 60e), André, Xeka (Onana, 60e), Gomes (Ikoné, 60e) - Yılmaz, David (Lihadji, 84e). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

Avant de pénétrer dans la Red Bull Arena, les Lillois avaient de nombreux défis à relever. L’un d’entre eux était de reproduire la très bonne copie rendue face à Wolfsbourg, deux semaines plus tôt, en faisant chuter le champion d’Autriche dans son antre. Raté. Un autre, plus évident, mais pas moins anecdotique, était d’empêcher Karim Adeyemi d’obtenir un quatrième penalty en deux journées de Ligue des champions. Raté, là aussi. Au cœur de l’Europe, les Dogues n’ont pas rempli le contrat et repartent dans le Nord avec les valises vides. Plutôt logiquement, cette fois.Contrairement aux apparences, la virée autrichienne de l’équipe de Jocelyn Gourvennec n’avait pourtant pas si mal commencé. Avec des latéraux flambant neuf - Gabriel Gudmunsson et Tiago Djaló étant préférés à Zeki Celik et Reinildo Mandava -, le LOSC met le pied sur le ballon en début de rencontre et oblige Salzbourg à jouer long. Burak Yılmaz allume même une première fusée à vingt mètres hors cadre, qui ne fera malheureusement pas de petits.Car peu à peu, le manque de rythme et les erreurs techniques lilloises permettent aux locaux de rentrer dans le game. Profitant (ou causant) un croc-en-jambe à Gudmunsson, Adeyemi obtient puis conclu un péno causé par un tacle presque régulier de Sven Botman. Les Dogues enragent et ne sont pas loin de se faire piquer juste avant la pause, mais Rasmus Kristensen voit sa tête s’écraser sur le montant gauche d’Ivo Grbić. La mi-temps arrive, enfin.Les maux de tête s’évaporent rarement au bout de quinze minutes, et les Lillois le vérifient au retour des vestiaires. Sur une faute de main de Benjamin André, pas dans un grand soir, Maximilian Wöber voit son coup franc repoussé par le bras de Yılmaz. Oui, ce n’est pas un gag : Salzbourg inscrit son quatrième but en deux matchs toujours sur penalty, une nouvelle fois par AdeyemiGourvennec cherche alors la solution pour rebooster ses troupes et fait entrer Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba et Amadou Onana. Du sang frais bienvenu qui, indirectement sur ce coup-là, fait immédiatement son effet : sur un coup de pied arrêté excentré côté gauche qu’il a lui-même obtenu, Yılmaz profite des gants glissants de Philipp Köhn pour relancer le LOSC. Le début d’un siège lillois ? Non, même pas. Au coup de sifflet final face à Wolfsbourg, le LOSC pouvait nourrir de légitimes regrets. Ce mercredi soir, au coup de sifflet final, André reconnaissait les torts de son équipe au micro de Canal + avant de promettre :. Pour y parvenir, il y a encore du boulot.