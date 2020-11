Lille tient tête au Milan

Surpris après la pause par un but de Castillejo, le LOSC a su revenir au score face au Milan grâce à Jonathan Bamba et a maintenu son invincibilité européenne (1-1). Pour la qualification pour les 16es de finale, il faudra assurer face au Sparta Prague, jeudi prochain.

1

Bamba lave la tâche de Castillejo

LOSC (4-4-2) : Maignan - Pied (Djaló, 80e), Fonte, Botman, Reinildo - Araujo (Lihadji, 75e), André, Xeka (Soumaré, 63e), Bamba - Yazıcı (Ikoné, 63e), David. Entraîneur : Christophe Galtier.

AC Milan (4-2-3-1) : Donnarumma - Dalot, Kjær, Gabbia, T. Hernandez - Tonali, Bennacer - Castillejo, Çalhanoğlu (Diaz, 61e), Hauge (Krunic, 77e) - Rebić (Colombo, 61e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Si ce n'était pas déjà fait, il fallait oublier le temps d'une soirée l'exploit de l'aller, même si on aurait aimé que le LOSC ressorte les mêmes ingrédients qu'à San Siro. Christophe Galtier voulait voir ses joueurs se présenter avec, il a finalement vu ses soldats baisser un peu la garde et glisser dans la gestion de la profondeur jusqu'à se retrouver la tronche au sol au retour des vestiaires. Heureusement, comme face au Celtic il y a un mois, Lille a réussi à recoller au score en seconde période face à un Milan qui a progressivement tourné son esprit vers son match du week-end face à la Fiorentina. Pour poinçonner le ticket pour les seizièmes de finale, il faudra encore un effort.Trois jours après avoir fait exploser Lorient dans tous les sens, c'est un LOSC aux paupières lourdes qui s'est pointé sur la piste jeudi soir, donnant au début de rencontre une toute autre ambiance que la tempête tropicale annoncée. On s'attendait à en prendre de nouveau plein la tronche, on a finalement vu les Lillois et les Milanais se regarder dans les yeux durant une grosse demi-heure et vingt-deux types cavaler sans grandes intentions. Alors, pas de match ? Au moment où certains ont pensé à changer de programme, la rencontre s'est finalement un petit peu emballée et Araujo, bien décalé par Jonathan David, a alerté une première fois Donnarumma (37), avant de le faire une seconde fois, un peu plus nettement, cinq minutes plus tard (42), forçant cette fois le portier milanais à étendre l'une de ses deux tentacules. Avant ça, pas grand-chose, si ce n'est quelques erreurs qui auraient pu offrir un pincée de frisson : une relance plein axe ratée par Maignan (5), une autre de José Fonte (21), une reprise foirée de Rebić sur un centre d'Hernandez (10) et une frappe à côté de Yazıcı à la suite d'une bonne récupération haute de Benjamin André dans les pieds de Tonali (11). Il y a aussi eu une petite alerte lorsque Jens Petter Hauge, qui a connu face au LOSC sa première titularisation sous le maillot de l'AC Milan, a été trouvé en profondeur face à un José Fonte abandonné par ses potes et en situation de un contre trois, mais le jeune norvégien a décidé de sortir le crochet de trop pour épargner les Nordistes. Bilan aux citrons : 0-0, un Yazıcı à côté de ses pompes, un LOSC gêné dans les sorties de balle par le bon pressing milanais et un match qui a peiné à décoller.Mais un match qui a pris un virage net dès le retour de vestiaire lorsque Tonali, libre de déclencher, a lancé Ante Rebić entre Fonte et Botman, qui n'a ensuite plus eu qu'à déposer l'ouverture du score dans les pieds de Castillejo (0-1, 46). Puis, qui n'est pas passé loin de très mal tourner au moment où Sven Botman a envoyé, juste devant sa surface, une transversale dans les pieds de Hauge, ce qui a conduit à une grosse occasion envoyée par Çalhanoğlu dans le petit filet de Maignan (54). Comme à Brest, on a vu la défense lilloise souffrir dans les transitions adverses et Christophe Galtier a réagi peu après l'heure de jeu, solidifiant son milieu avec l'entrée de Soumaré et dyamisant son secteur offensif avec celle d'Ikoné. Action, réaction : soixante secondes après l'arrivée sur scène des deux hommes, le LOSC a égalisé par l'intermédiaire de Bamba après une bonne remise de David (1-1, 65). Enfin lancés, les Lillois ? Pas vraiment, puisque malgré de meilleurs enchaînements, les Nordistes n'ont pas vraiment réussi à appuyer sur la tête du Milan, Bamba dévissant complètement une reprise (76) et Jérémy Pied devant même quitter ses partenaires sur blessure. Alors, plutôt que de prendre le risque de voir tout s'écrouler, le LOSC s'est contenté de tenir : il faudra donc attraper la queue du Mickey face au Sparta Prague, jeudi prochain.