Lille survole les Aiglons

Sans forcer et largement supérieur, Lille s'est défait sans difficulté de Nice. Une victoire décrochée dès la première mi-temps, durant laquelle Leão et Pépé ont marqué avant d'observer Bamba les imiter en fin de rencontre. Solide dauphin du Paris Saint-Germain, le LOSC consolide sa deuxième place, tandis que son adversaire du soir pourrait voir ses concurrents à l'Europe en profiter.

Cauchemar contre défouloir

Impuissance niçoise contre supériorité lilloise

Lille (4-2-3-1) : Maignan – Çelik, Fonte, Soumaoro, Koné (Pied, 83e)– Mendes, Xeka – Pépé, Ikoné (Araujo, 78e), Bamba – Leão (Rémy, 73e). Entraîneur : Galtier.



Nice (5-3-2) : Benítez – Atal (Maolida, 33e), Hérelle, Dante, Sarr, Burner – Danilo, Tameze, Cyprien (Lees-Melou, 78e) – Saint-Maximin, Ganago (Makengo, 82e). Entraîneur : Vieira.

C'est fou comme les choses peuvent changer à vitesse grand V. Surtout dans le monde du football. Phrases toutes faites ? Poncifs ? Réflexions déjà entendues ailleurs ? Peut-être. N'empêche qu'aujourd'hui, personne ne s'étonne de voir Lille exploser ultra logiquement Nice alors que tout bon pronostiqueur aurait parié un score inversé il y a quelques mois. Actuellement dauphin du Paris Saint-Germain, le LOSC est ainsi devenu une excellente équipe en un temps record, et sa large victoire (obtenue en une seule mi-temps ce vendredi soir) face aux Aiglons, pourtant fiables septièmes du championnat, en est une nouvelle preuve. Oui, il va falloir compter sur les potes de Pépé jusqu'à la fin de l'exercice pour ce qui est des places qualificatives pour la Ligue des champions.Si un homme devait sortir du lot pour incarner le visage de Nice en première mi-temps, ce pourrait être Atal. Aligné dans le couloir droit par Vieira, mais complètement dans le dur dès l'entame de match, l'Algérien se blesse ensuite très vite et n'a d'autres choix que de laisser sa place à la demi-heure de jeu. Bref, un cauchemar.Sur le plan collectif, cela donne des Aiglons totalement perdus et un 2-0 en faveur de Lille (après l'ouverture du score de Leão sur un service d'Ikoné et le break signé Pépé). Sur les deux réalisations, des garçons comme Dante et Sarr sont directement fautifs. Il faut dire que le LOSC est en forme. Largement dominateurs, les locaux multiplient les offensives dangereuses : Ikoné est proche du tremblement de filets, Bamba fait flipper Benítez, Pépé touche la barre transversale et Leão manque le doublé de peu. Bref, un défouloir.Seules (petites) frayeurs pour Lille : la tête manquée de Saint-Maximin à la 54minute, le tir puissant de Danilo stoppé par Maignan à la 60et le retourné de Ganago sur le portier un quart d'heure plus tard. Bien trop peu pour espérer déstabiliser le LOSC et changer les choses au tableau d'affichage. Bref, rien de nouveau.Surtout que Pépé frôle le 3-0, les jambes de feu d'Ikoné ne veulent pas se calmer et... Bamba achève les visiteurs au moment où ces derniers le méritent le moins. Heureusement pour l'OGCN, la déviation de Dante et le poteau empêchent la raclée de se transformer en valise devant l'inévitable Pépé. Enfin, pas vraiment, puisque Rémy s'offre également son petit caramel dans le temps additionnel. Lees-Melou, lui, écope d'un sévère rouge direct pour une semelle alors qu'il n'a même pas passé vingt minutes sur le terrain. Bref, le deuxième de Ligue 1 était bien plus fort.