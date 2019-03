Lille sèche Saint-Étienne, Angers refroidit Montpellier

Archidominé par un Lille supersonique, Saint-Étienne est rentré dans sa carapace, avant de craquer en fin de match à Geoffroy-Guichard (0-1). Montpellier a mené à onze contre dix face à Angers avant de s’effondrer dans le temps additionnel (2-2), tandis que Toulouse a encore un peu plus enfoncé Guingamp (1-0), en l'emportant au Stadium.

À chacun sa tambouille. Coté nordiste, on croque tout de suite dans le match en enflammant les côtés grâce aux percussions de Bamba et Pépé, quand Saint-Étienne bouffe son pain noir et sort les boucliers derrière, pour éviter de se faire zigouiller par la vitesse des attaquants lillois. De fait, Lille a les mains sur les platines, et Jonathan Ikoné, parfaitement lancé par Mendes, se retrouve tout seul face à Ruffier, mais banane complètement son face-à-face. La suite ? Unde Pépé, qui traverse tout le terrain, mais voit sa frappe déviée par Ruffier et les Verts qui continuent de se serrer les miches défensivement. Sauf qu'à force de subir, les Stéphanois finissent forcément par craquer : Pépé fonce en contre, met dans le vent Subotić et s'en va battre Ruffier d'une frappe déviée en toute fin de partie. Les Verts pètent un plomb, Debuchy puis Khazri se mangent successivement un rouge, et les protégés de Galtier n'ont plus qu'à se frotter les mains : ils s'affirment plus que jamais comme les solides dauphins du PSG au classement. Guingamp regarde ses chaussettes, et Toulouse, qui n'a pas gagné au Stadium depuis le 25 août, ne tarde pas à envoyer la purée : après un joli une-deux dans les seize mètres avec Manu Garcia, Sanogo signe un tir plutôt mollasson, mais Caillard a les pognes qui tremblent et laisse maladroitement le ballon finir au fond de ses filets. Un but qui fait péter un fusible à Marcus Coco , qui s'essuie les crampons sur les charmantes gambettes de Gradel. L'arbitre sort logiquement le rouge, et les Bretons se retrouvent à dix peu avant la mi-temps. De quoi trucider le suspense, alors que les Guingampais n'ont plus rien à opposer aux Violets. Victoire minimaliste des Toulousains, désormais 15et qui happent une bonne dose de sérénité en vue de la course au maintien.Zou, trois minutes de jeu, et Laborde file déjà ni vu ni connu dans le dos de la défense angevine pour servir Delort, qui conclut du plat du pied pour ouvrir le score. Plutôt inspiré devant, Angers cochonne ensuite quelques balles d'égalisation, notamment par Tait et Bahoken, et finit par le payer cash : Skhiri profite d'un ballon mal dégagé par la défense angevine pour allumer Butelle d'une frappe sèche dans la surface et doubler la mise. Pas verni, Angers a le mérite de s’entêter, mais ni Reine-Adélaïde, qui voit sa frappe enroulée lécher le poteau, ni Tait, dont la reprise de volée est sortie par Lecomte, ne parviennent à leur fin. Forcément frustrant : Pavlović perd ses nerfs, découpe Delort qui partait seul en profondeur et se chope un rouge. Pourtant, là encore, le SCO ne lâche pas son bifteck : Fulgini réduit le score, avant d'effectuer une passe parfaite dans la profondeur pour Bahoken, qui snipe de près Lecomte dans le temps additionnel. De quoi définitivement refroidir les Héraultais, qui stagnent toujours à la 7place du classement.