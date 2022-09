Lille se rassure face à Montpellier

Montpellier (4-3-3) : Carvalho - Sacko, Estève, Sakho (Souquet, 75e), Cozza - Chotard (Makouana, 82e), Ferri (Fayad, 75e), Leroy (Tchato, 58e) - Germain, Wahi, Nordin (Maouassa, 58e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



Lille (4-2-3-1) : Jardim - Diakité, Fonte, Djaló, Ismaily - André, Angel Gomes - Zhegrova (Ounas, 36e), Cabella (André Gomes, 59e), Bamba - David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Montpellier retombe dans ses travers.Après s'être rassurés lors de leurs deux dernières sorties, les protégés d'Olivier Dall'Oglio ont cédé ce dimanche après-midi à la Mosson face à un LOSC supérieur et bien aidé par une supériorité numérique (1-3).Les Lillois réalisent vingt premières minutes d'enfer, multiplient les situations et touchent deux fois les montants, d'abord sur une tête de Djaló (4), puis sur une frappe d'Ismaily (11). Mais les hommes de Fonseca sont fébriles défensivement, et après une première alerte sur une mauvaise passe en retrait de Fonte, c'est Jardim qui rate totalement sa sortie et permet à Wahi d'inscrire son quatrième but de la saison. Lille pousse pour revenir et va y parvenir grâce à David, clinique dans la surface sur un bon service de CabellaLa partie va alors basculer dans le temps additionnel du premier acte lorsque Germain se fait exclure pour un geste maladroit sur Ounas (45+3). La deuxième période se mue rapidement en une attaque-défense incessante, et c'est Angel Gomes qui donne l'avantage au LOSC sur une délicieuse frappe depuis l'extérieur de la surface. Sans forcer, les Nordistes maîtrisent la dernière demi-heure, à coups de longues séquences de possession. Les Montpelliérains tentent de remettre un coup d'accélérateur dans les ultimes instants de la partie et vont finalement se faire punir en contre-attaque par David, qui s'offre un doubléLille remonte à la cinquième place, talonné de près par le MHSC, sixième, en attendant les autres matchs de ce dimanche.