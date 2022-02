Lille s'endort sur Metz

Au terme d'un match pauvre en occasions franches et en justesse technique, le champion de France en titre n'est pas parvenu à prendre le meilleur sur le FC Metz (0-0). Pas très rassurant à quatre jours de son huitième de finale aller de Ligue des champions à Chelsea.

LOSC, les disparus

Boulaya pas loin du gros coup

Lille (4-4-2) : Jardim - Djaló, Fonte, Botman, Gudmundsson - Gomes (Weah, 27e), André (Renato, 81e), Xeka, Bamba (Ben Arfa, 67e) - David, Yılmaz (Zhegrova, 81e). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.



Metz (3-5-2) : Caillard - Bronn, Kouyaté, Amadou - Delaine, Pajot, Traoré, Maïga, Candé - Boulaya (Sarr, 90e), Mafouta (Nguette, 78e). Entraîneur : Fredéric Antonetti.

À quatre jours de son huitième de finale aller de Ligue des champions à Chelsea, la réception de Metz, lanterne rouge, au stade Pierre-Mauroy aurait dû avoir des allures d’ultime répétition générale pour le LOSC. Pourtant, comme trop souvent avec le LOSC cette saison, les plans se sont envolés. Faute de justesse technique, de rythme et d’idées, les Lillois ont permis aux Messins de venir récupérer un point précieux dans la course au maintien. Une prestation guère rassurante avant l’un des plus gros rendez-vous de l’histoire du club nordiste.Avec la tempête Eunice qui sévit actuellement dans le Nord, les supporters lillois s’attendaient probablement à ce que leurs joueurs déferlent sur la lanterne rouge messine. Mais dès l’entame, le champion de France balbutie son football : Tiago Djaló ne réussit pas un contrôle, les rares appels de Burak Yılmaz ne sont pas servis et les Dogues enchaînent les passes en arrière. Comme si la difficile victoire acquise à Montpellier le week-end passé (0-1) n’avait pas totalement effacé les traces de l’humiliation face au PSG. En face, Metz n’est guère plus brillant. Seul Farid Boulaya tente de tenir le ballon par séquence, sans grande conviction ni soutien. Les minutes s’égrènent, le vent ne se lève toujours pas sur la pelouse et seule une frappe contrée de Jonathan Bamba fera office « d’occasion » pour ce premier acte triste au possible. À la pause, aucun tir cadré et même quelques sifflets accompagnent des Lillois éteints aux vestiaires.Certainement piqués par les fléchettes de leurs fans, les Lillois reviennent aux vestiaires avec un peu plus de mordant. Sur une belle passe en profondeur de Benjamin André, Jonathan David s’emmène bien le cuir, mais ne parvient pas à redresser sa frappe. Forcément, Lille se découvre un peu. Et à ce petit jeu, c’est Metz, en contre, qui va se créer les meilleures situations : Boulaya frappe au-dessus d’abord, puis adresse un ballon un poil haut à Habib Maïga pourtant seul dans la surface locale. Lille répond sur coup de pied arrêté, mais José Fonte, seul aux cinq mètres, ne cadre pas.Sans se transformer en match rythmé, un match de ping-pong d'occasions s’installe : David perd un duel avec Marc-Aurèle Caillard tandis que José Fonte sauve la baraque sur un tir de Boulaya qui partait bien. Dans le dernier quart d’heure, Gourvennec fait entrer Hatem Ben Arfa, Edon Zhegrova et Renato Sanches. Sans réussite. En fin de rencontre, le Kosovar est même exclu pour deux jaunes, dont un pour une simulation inexistante. Fred Antonetti aussi, côté messin, pour une embrouille avec Sylvain Armand. Comme à l’aller et sans le spectacle cette fois , Lille partage les points avec Metz et laisse tomber de nouvelles billes à domicile. En fin de saison, cela pourrait coûter cher.