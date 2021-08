C'est la rentrée !

Après une saison 2020/2021 impactée par l'épidémie de Covid-19, le football français reprend ses bonnes vieilles habitudes avec un Trophée des champions délocalisé pour ouvrir le bal ce dimanche (20h). C'est du côté de Tel-Aviv en Israël que Lille, champion en titre, et le PSG, vainqueur de la Coupe de France, se disputeront le premier titre de l'année. Un duel entre deux ambitieux qui se cherchent encore à une semaine de la reprise du championnat.

Au sommet de l'Hexagone

Pochettino, Gourvennec : l'heure de faire ses preuves

Par Tom Binet

Ce dimanche sur les coups de 20h, l'arbitre israélien Yigal Frid aura la lourde tâche de tirer le coup de canon qui lancera la saison de Lille ainsi que celle du Paris Saint-Germain. Le départ d'un marathon long d'une dizaine de mois pour ces deux géants de Ligue 1 en quête d'une nouvelle année couronnée de succès. Reste qu'à l'heure de vérifier le contenu des cartables, Lillois comme Parisiens arrivent sur la pointe des pieds avec une poignée d'interrogations en tête.Qui dit Lille-PSG dit forcément revanche ou rivalité sportive, au choix. Pour le club de la capitale, c'est le premier intitulé qui s'est dévoilé en haut de sa copie. Car en plus d'avoir été privé d'un dixième sacre national, en mai dernier, par la bande du désormais ex-entraîneur lillois Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain n'avait réussi à prendre qu'un point en deux journées de championnat face aux Dogues sans inscrire le moindre pion. La seule fois où Paris a triomphé de Lille, lors de cette saison 2020-2021, c'était au Parc des Princes en Coupe de France (3-0) en huitièmes de finale. Un succès sûrement encore présent dans la tête de Mauricio Pochettino qui, à 48H de la rencontre, insistait pour faire table rase du passé :Au-delà du passif entre les deux brillants élèves, cette finale – car il s'agit bien d'un match pour un titre, rappelons-le – est avant tout un choc au sommet du football français. Car oui, ce sont bien deux des principaux prétendants au podium de la Ligue 1 sur la ligne de départ, dans tout juste une semaine, qui seront sur la pelouse. José Fonte pouvait d'ailleurs bomber le torse au moment d'évoquer les ambitions lilloises devant la presse :Qu'on se le dise : le casting qui sera aligné de part et d'autre sur la pelouse du Bloomfield Stadium ne sera pas composé que de têtes d'affiches. Notamment côté Parisien où Neymar, Ángel Di María, Marquinhos, Kylian Mbappé, Marco Verratti ou encore les recrues estivales Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma manquent à l'appel. En guise de lot de consolation, ceux qui n'ont jamais vu jouer Liverpool et ont boycotté les Pays-Bas à l'Euro devraient pouvoir découvrir Georginio Wijnaldum ou encore le Marocain Achraf Hakimi, brillant en amical ces dernières semaines. Plus au nord, le mercato n'a pas véritablement démarré dans le sens des arrivées à Lille contrairement à celui des ventes où Mike Maignan (AC Milan) et Boubakary Soumaré (Leicester) ont quitté le navire. Difficile alors d'avoir des certitudes sur le résultat de ce duel au sommet.Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'au-delà des joueurs et malgré ce contexte de rentrée, la pression est déjà forte sur les épaules des deux entraîneurs. D'un côté du ring, Jocelyn Gourvennec, revenu sur un banc après deux ans sans coacher, a d'ores et déjà été critiqué avant même son arrivée par une partie de ses propres supporters., a assuré Gourvennec devant les médias.Dans le coin opposé, Mauricio Pochettino, débarqué à Paris début janvier pour remplacer Thomas Tuchel au pied levé, est déjà dans l'obligation de réussir. La perte du titre, compensée en partie par un beau parcours en C1, ne pourra pas se répéter une seconde fois. Sur les huit dernières éditions, le PSG s'est toujours adjugé ce Trophée des champions. Cela ferait quand même tâche pour Pochettino et ses hommes de flancher dès le début des hostilités.