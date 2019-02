Lille-Montpellier, effet de styles

Ce dimanche, les fans de Ligue 1 ont droit à une confrontation de haut de tableau entre Lille et Montpellier. Soit une rencontre opposant la deuxième meilleure attaque du championnat français à la deuxième meilleure défense. Alors, feu d'artifices à prévoir ou purge à redouter ?

Ça va vite au LOSC

Ça bétonne au MHSC

Oui, le Paris Saint-Germain est monstrueux sur la scène nationale. Oui, le Paris Saint-Germain règne sur l'Hexagone et son championnat de manière hégémonique comme n'importe quel dictateur dominerait son pays soumis à ses colères. Oui, le Paris Saint-Germain attire (quasiment) toutes les lumières et les médias n'offrent que des miettes à leurs « concurrents » de Ligue 1. Faut-il vraiment le rappeler ? Pas forcément. Ou alors, juste pour montrer facilement que ce Lille Montpellier dominical disputé à l'occasion de la 25journée constitue une véritable opposition de style.Car si on considère l'équipe de la capitale comme un membre à part de la compétition et qu'on oublie son existence le temps de quelques minutes, on peut dire que cette confrontation va mettre aux prises la meilleure attaque de L1 (42 buts inscrits pour le LOSC , soit trois de plus que les deux Olympiques et 26 de moins que... le PSG ) à la meilleure défense de L1 (19 réalisations encaissées pour le MHSC , soit trois de moins que Reims et six de plus que... le PSG ). Tout simplement.Dès lors, comment prévoir le résultat et le spectacle qui s'apprêtent à se dérouler au stade Pierre-Mauroy ? Difficile à dire. Si le match aller à la Mosson disputé en décembre 2018 avait vu Lille l'emporter sur le plus petit des scores au terme d'un match moyen (but de Pépé à la quatrième minute, six tirs cadrés à quatre en faveur des vainqueurs), le dauphin de Paris vient quand même d'enchaîner six rencontres de championnat à deux pions inscrits ou plus. Surtout, Nicolas Pépé est en grande forme et ses compères d'attaque ( Rafael Leão, Jonathan Bamba ...) ne sont pas en reste.Articulés autour d'un équilibre cohérent et emmenés par la vitesse de leurs flèches offensives, les Dogues impressionnent au fur et à mesure du temps qui passe et ont en plus traversé le mercato sans s'affaiblir (seuls Fodé Ballo-Touré et Edgar Ié sont partis, le premier vendu à Monaco et le second prêté à Nantes ) même s'il faudra faire sans Adama Soumaoro , suspendu. Dans ce contexte et au regard du classement actuel ( Lyon , troisième et trois points derrière, a un match d'avance), Christophe Galtier vise sans l'annoncer une place européenne pour saqui semble bien supérieure à celles n'appartenant pas au top 3 du pays.Sauf que le cinquième qu'il reçoit ce week-end, en l'occurrence Montpellier , a quelques arguments à faire valoir pour contrer son adversaire du jour. Et notamment grâce à son secteur défensif presque capable de faire passer le bus de Mourinho pour un vulgaire tuk-tuk. Moins porté sur le talent de ses hommes que le LOSC , le MHSC compense par une organisation tactique admirable et une capacité à transpirer supérieure à la moyenne. Avec sa défense à trois (ou à cinq) qui tient la route depuis maintenant de nombreux mois, Michel Der Zakarian a trouvé la formule pour emmerder n'importe quel schéma.Reine des matchs nuls (déjà dix obtenus/concédés, seul Reims fait mieux/pire avec onze partages des points), la bande de Vitorino Hilton perd peu et de peu (une seule défaite par plus d'un but d'écart cette saison en championnat). Raison pour laquelle le combat risque d'être accroché, d'autant plus que Lille dispose également d'une efficacité défensive notable (troisième meilleure défense du pays à égalité avec Reims ) et même si les locaux peinent un peu plus ces derniers temps (deux succès seulement sur ses douze dernières parties toutes compétitions confondues). Mais qui sait, une montagne de buts est si vite arrivée...