Lille, mieux servi qu'il n'y paraît

Six ans après sa dernière expérience ratée en Ligue des champions, le LOSC devra se frotter à Chelsea, l'Ajax et Valence, Trois équipes plus fortes, mais en manque de repères. Avec ce tirage, les hommes de Galtier ont le droit de rêver.

1

Le groupe

Chelsea

Ajax Amsterdam

Valence

Lille

En quoi est-ce un bon tirage ?

Pourquoi Ferrán Torres peut être le casse-pied du groupe

Si ce groupe était un joueur du CS Sedan (bientôt 100 ans, ça se fête !) : David Ducourtioux

Ce qu'ils en disent

L'anecdote pour briller en société

Par Maxime Renaudet

Placé dans le chapeau à cause d'un coefficient UEFA proche du néant, le LOSC a hérité d'un groupe en apparence difficile, mais qui est finalement beaucoup plus ouvert qu'il n'y paraît. Si Chelsea apparaît sur le papier comme la grosse écurie de ce groupe H, l'équipe de Frank Lampard est en réalité encore en rôdage et personne ne sait réellement ce qu'elle vaudra sur la scène européenne. Surtout que, privé de recrutement cet été, le club londonien ne dispose pas d'un effectif suffisamment riche pour jouer sur plusieurs tableaux. Et quand on sait que les clubs anglais privilégient souvent plus la Premier League que la Ligue des champions, le LOSC aura un sacré coup à jouer.Même topo pour l'Ajax Amsterdam, équipe frisson de la dernière Ligue des champions, mais qui, pillé cet été, est encore en cruel manque de repères. Les deux tours de barrages des Amstellodamois - contre le PAOK Salonique puis l'APOEL Nicosie - confirment cette tendance puisque les joueurs d'Erik ten Hag ont montré d'étonnants signes de fébrilité. Enfin, Valence a perdu son premier match de Liga ce week-end contre le Celta de Vigo et démarre donc au plus mal cette saison. Alors que Rodrigo est sur le départ, le club espagnol semble toujours aussi irrégulier. Ce qui devrait permettre aux Dogues de pouvoir les chiquer à l'aller, comme au retour.Auteur d'un doublé en finale de l'Euro U19 cet été, Ferrán Torres est la nouvelle pépite de Valence. Pas encore tout à fait titulaire au sein du onze de Marcelino, le Valencien de souche a déjà fait ses preuves et ne devrait pas tarder à mettre sur le banc l'ancien d'Évian Daniel Wass. Rapide, technique, précis et ô combien insouciant, Torres possède toutes les qualités pour défoncer les latéraux gauches de ce groupe H, et notamment le Croate du LOSC, Domagoj Bradarić.Passé par les Ardennes entre 2002 et 2007, l'infatigable Ducourtioux est sans doute le plus ch'ti des joueurs ayant évolué à Sedan. Car après ses cinq saisons chez les Sangliers et une finale de Coupe de France disputée, le natif de Limoges s'est barré à Valenciennes. Dans le Hainaut, David s'est totalement fondu dans le paysage, devenant un des joueurs les plus appréciés des supporters valenciennois. Un an après son arrivée dans le Nord, c'est même lui qui a sauvé la vie de son coéquipier David Sommeil, victime d'une crise cardiaque en plei entraînement. Aussi collectif que polyvalent, David Ducourtioux aura passé sept belles années dans le Nord et aurait bien mérité une petite promotion chez les Dogues.Présents à Monaco, Gérard Lopez et Luis Campos semblaient ravis du tirage de leur équipe. Suffisant pour que le recruteur en chef du LOSC glisse un petit «» à son boss. Dans un anglais aussi impeccable que celui de Nabil Fekir.Lors de la dernière campagne du LOSC en Ligue des champions, en 2012/2013, les Dogues étaient déjà dans le groupe de Valence. Cette saison là, les hommes de Rudi Garcia avaient terminé dernier du groupe F derrière le Bayern Munich, Valence et le BATE Borisov. Les Dogues n'avaient pas été très inspiré puisqu'ils avaient perdu leur deux confrontations contre les Valenciens, sans être capables de les inquiéter. Pourvu que l'histoire ne se répète pas.