Lille met deux baffes à Amiens

Lille OSC (4-2-3-1) : Jardim - Bradarić, Gabriel, Fonte, Çelik - André (Rémy, 64e), Soumaré - Bamba (Reinaldo, 89e), Araújo, Sanches (Xeka, 79e) - Osimhen. Entraîneur : Christophe Galthié.



Amiens SC (3-4-3) : Dreyer - Lefort, Chedjou, Dibassy - Aleesami, Zungu, Gnahoré, Monconduit (Calabresi, 75e) - Mendoza (Ghoddos, 70e), Konaté, Diabaté (Blin, 58e). Entraîneur : Luka Elsner.

Jamais deux sans trois.Après les qualifications de Reims et Lyon pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, c'était au tour de Lille et Amiens de s'affronter au stade Pierre-Mauroy pour désigner le troisième club accédant au dernier carré de la compétition. À ce petit jeu-là, les Amiénois sont les premiers à s'illustrer sur corner, mais la tête de l'ancien Dogue Aurélien Chedjou est repoussée sur sa ligne par la défense nordiste. Volontaire et motivé, Amiens apparaît agressif à l'image du carton jaune reçu par Bongani Zungu à la suite d'une faute sur Benjamin André. Un détail qui va avoir de grosses conséquences puisqu'en fin de première période, l'international sud-africain va être l'auteur d'une nouvelle intervention litigieuse sur Jonathan Bamba. Résultat des courses : un deuxième avertissement pour Zungu synonyme d'expulsion. Une très bonne nouvelle pour le LOSC, incapable de se créer des occasions de but, à l'exception d'une frappe de Bamba au-dessus du but picard.En infériorité numérique, Amiens va logiquement se mettre à reculer : après une première frappe de Zeki Çelik déviée par Matthieu Dreyer sur son poteau gauche, le corner qui suit laisse l'opportunité à Luiz Araújo d'armer une puissante frappe du pied gauche qui va se loger directement dans la lucarne opposée du but adverse (50, 1-0). Désireux d'augmenter son avance au tableau d'affichage, Lille cherche à mettre Amiens au tapis une deuxième fois. Ce sera chose faite par le biais de Victor Osimhen, auteur de son douzième but de la saison toutes compétitions confondues d'une jolie frappe croisée après un crochet parfait sur Chedjou pour se mettre en orbite (58, 2-0). Dès lors, la mission devient impossible pour la maison picarde, et Lille, qui aurait pu corser l'addition avec une frappe de Loïc Rémy sur l'équerre droite, peut à son tour valider son billet pour le prochain tour.Reims, Lyon, Lille et donc le Paris Saint-Germain sont les demi-finalistes. Faites vos jeux...